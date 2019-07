Senatul nu a rasturnat vetoul lui Trump, asa ca SUA vor vinde armament Arabiei Saudite si EAU

Ziare.

Astfel, Senatul american nu a rasturnat vetoul prin care Trump s-a opus rezolutiilor adoptate saptamana trecuta de Congres si care interziceau vanzarea unui anumit tip de armament Arabiei Saudite si Emiratelor Arabe Unite (EAU).Administratia Trump a anuntat in luna mai ca preconizeaza sa livreze armament in valoare de peste opt miliarde de dolari Arabiei Saudite si EAU, fara sa solicite acordul Congresului in acest sens. Trump invoca o situatie de urgenta din cauza tensiunilor cu Iranul.Camera Reprezentantilor - majoritar democrata - a adoptat saptamana trecuta trei rezolutii adoptate anterior de Senat, care prevedeau suspendarea vanzarii unor rachete.Numerosi congresmeni si-au exprimat nemultumirea fata de atitudinea lui Donald Trump fata de Arabia Saudita. Ei doresc ca seful statului sa fie mai ferm cu Riadul, reprosand regatului wahhabit incalcari ale drepturilor omului, responsabilitatea in criza umanitara din Yemen si asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi.Locatarul Casei Albe promoveaza relatii stranse cu Riadul, din cauza rolului acestuia impotriva Teheranului in Orientul Mijlociu, si contracte de inarmare pe care Trump le considera importante pentru economia americana.