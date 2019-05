Sentinta dura pentru Trump din propriul partid: Indeplineste pragul de punere sub acuzare

Ziare.

com

Raportul lui Robert Mueller legat de investigatia privind interferentele Rusiei in alegerile din 2016 arata ca, a declarat Amash, care a semnalat ca va lua in considerare sa candideze impotriva lui Trump la alegerile din 2020.Raportul lui Mueller "identifica mai multe exemple de conduita care sa satisfaca toate elementele desi, fara indoiala,", a transmis Amash, pe Twitter.Trump a spus ca raportul lui Mueller a concluzionat ca nu exista nicio obstructie a justitiei. Raportul lui Mueller nu a facut nicio constatare oficiala cu privire la aceasta chestiune, lasand problema la Congres.Amash a scris, de asemenea, ca "este clar" ca procurorul general William Barr a intentionat sa induca in eroare publicul cu privire la raportul lui Mueller in concluziile sale si in marturia sa din Congres.In scrisoarea sa catre Congres, Barr a declarat ca el si adjunctul sau, Rod Rosenstein, au stabilit ca nu exista suficiente dovezi pentru a stabili ca presedintele a comis infractiunea de obstructionare a justitiei sau ca a actionat ilegal pentru a impiedica ancheta lui Mueller.