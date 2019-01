Serviciile de informatii il contrazic pe Trump in legatura cu Kim Jong Un, Iran si Statul Islamic

Statul islamic este o "amenintare"

Diplomatia - adesea impulsiva - a miliardarului american a zguduit deja numerosi aliati ai Statelor Unite de cand acesta s-a instalat la Casa Alba, in urma cu doi ani, relateaza AFP.Audiati in Senat, sefii marilor agentii de informatii au dat, marti, apa la moara criticilor sefului statului.Decalajul este clar pe tema negocierilor cu Coreea de Nord, prezentate de catre presedintele american drept unul dintre marile sale succese diplomatice ale primei jumatati de mandat."Evaluarile noastre continua sa arate ca este putin probabil ca Phenianul sa-si abandoneze toate armele nucleare", rachetele si "capacitatile de productie", scrie directorul serviciilor americane de informatii (DNI) Dan Coats intr-un raport transmis Congresului american.In pofida suspendarii testelor nucleare si balistice "de peste un an" si "desfiintarii reversibile a anumitor parti ale unor infrastructuri", "noi continuam sa observam activitati necompatibile cu o denuclearizare totala", a adaugat el.Aceasta este o analiza care se situeaza la "ani-lumina" de autosatisfactia presedintelui, imediat dupa summit-ul sau istoric, la 12 iunie, la Singapore, cu Kim Jong Un. "Nu mai exista amenintare nucleara din partea Coreei de Nord", aprecia el la acea vreme.Aceasta concluzie pripita a fost relativizata deja de administratia sa, insa aceasta continua sa sustina ca liderul nord-coreean s-a angajat in favoarea unei "denuclearizari definitive si intru totul verificate" a tarii sale.Or Dan Coats subliniaza ca, in Singapore, numarul 1 de la Phenian a evocat negru pe alb doar o "denuclearizare completa a peninsulei coreene" - o formulare care include exigenta sa ca Statele Unite sa puna capat desfasurarilor sale si exercitiilor sale militare in zona.De atunci, negocierile s-au impotmolit. Potrivit sefului informatiilor americane, regimul considera in continuare toate armele nucleare "indispensabile" "supravietuirii" sale si este, asadar, pregatit doar in vederea unor "masuri de denuclearizare partiala", in schimbul unor "concesii-cheie", si anume ridicarea sanctiunilor.Serviciile americane de informatii lanseaza aceste avertismente intr-un moment crucial pentru Trump si Kim, care urmeaza sa se intalneasca iarasi la sfarsitul lui februarie, probabil in Vietnam, intr-un al doilea summit hotarator in continuarea procesului."De obicei, un presedinte care se confrunta cu analize ale serviciilor de informatii ce contrazic politicile Casei Albe ar fi fost ingrijorat sau satisfacut sa cunoasca alte opinii", a comentat pe Twitter fostul diplomat Aaron David Miller."In prezent, asta risca sa provoace un razboi cu comunitatea de informatii sau acuzatii de lipsa de loialitate", a adaugat el, amintind precedentele diferende pe subiectul amestecului rus in alegerile americane din 2016, minimalizate de catre Donald Trump, in pofida concluziilor agentiilor sale.Alta criza nucleara face obiectul unei analize jenante pentru diplomatia americana.Potrivit sefei Agentiei Centrale americane de Informatii (CIA) Gina Haspel, Iranul respecta in continuare "tehnic" acordul incheiat la Viena in 2015 cu scopul de a-l impiedica sa se doteze cu bomba atomica, din care Statele Unite s-au retras.Iar daca "iranienii iau in calcul", in ultima perioada, "sa se distanteze" de text, a notat ea, o fac din cauza absentei consecintelor economice, in contextul in care Washingtonul a reimpus sanctiuni dure Teheranului, dupa ce s-a retras, ceea ce provocat furia aliatilor Statelor Unite.Anuntul brusc al retragerii militarilor americani din Siria, in decembrie, a semanat de asemenea o anumita dezamagire atat in randul aliatilor europeni si kurzi ai Statelor Unite, cat si in randul republicanilor presedintelui. Motivul invocat de Trump - jihadistii din Statul Islamic au fost infranti.Si in acest subiect analiza serviciilor de informatii difera foarte mult.Statul Islamic "controleaza in continuare mii de combatanti in Irak si Siria", a apreciat Dan Coats."Daca s-a eliminat 'califatul'" infiintat de organizatia jihadista, "cu exceptia catorva satuce, nu trebuie sa subestimam capacitatile gruparilor teroriste, mai ales ale Statului Islamic", a insistat el.In opinia sa, "Statul Islamic va continua sa reprezinte o amenintare pentru Statele Unite" - o avertizare de bun-simt adresata presedinelui, care a facut din "protectia americanilor" cuvantul-cheie al politicii sale externe.