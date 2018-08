Socrii lui Trump au devenit cetateni americani, in baza unui sistem criticat chiar de el

Ziare.

Socrii presedintelui Donald Trump, Viktor si Amalija Knavs, au depus juramantul intr-o ceremonie de naturalizare joi, la New York, transmite AFP.Ei sunt, din februarie, rezidenti permanenti in Statele Unite.Viktor Knavs, un vanzator de masini, si sotia sa, Amalija, angajata intr-o fabrica textila, au peste 70 de ani. Pensionari, ei isi petrec cea mai mare parte a timpului in Statele Unite, in compania fiicei lor Melania si a nepotului lor, Barron, in varsta de 12 ani.Donald Trump a fost ales promitand masuri ferme in domeniul imigratiei. El denunta neincetat un sistemul "imigratiei in lant", de care pare sa fi beneficiat chiar socrii sai.Prin aceasta expresie sunt desemnati strainii care reusesc sa vina in mod legal in Statele Unite, sustinuti de membri ai familiei lor ce au imigrat inaintea lor, si anume frati, surori sau copii.