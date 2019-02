Solutia nucleara a lui Trump: Daca nu se obtine un nou acord, atunci SUA sa aiba rachete mai puternice decat ceilalti

Ziare.

"Acum mai multe decenii, Statele Unite au incheiat un tratat cu Rusia, prin care am fost de acord sa ne limitam si sa ne reducem capacitatile in domeniul rachetelor. In timp ce noi am respectat intocmai acordul si regulile, Rusia a incalcat in mod repetat termenii. Asta se intampla de mai multi ani. De aceea, am anuntat ca Statele Unite se retrag oficial din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare sau Tratatul INF", a transmis liderul de la Casa Alba."Chiar nu avem de ales. Poate ca putem negocia un acord diferit, adaugand China si pe altii, sau poate ca nu se poate - caz in care, vom depasi de departe in investitii si inovatii pe toti ceilalti", a conchis Donald Trump in discursul sau in Congres."Partea finala a agendei mele se refera la protejarea securitatii nationale a Americii. In ultimii 2 ani, am inceput sa reconstruim pe deplin armata Statelor Unite - cu 700 miliarde de dolari anul trecut si 716 miliarde dolari anul acesta (...) Ca parte a consolidarii militare, Statele Unite dezvolta un sistem de aparare antiracheta de ultima generatie", a vorbit Trump despre proiectele Administratiei sale in privinta fortelor armate americane."De ani de zile, Statele Unite erau tratate foarte nedrept de prietenii nostri, de membrii NATO, dar acum am obtinut o crestere cu 100 de miliarde dolari a cheltuielilor alocate pentru aparare de aliatii NATO. Au spus ca nu se poate face asta", a adaugat liderul american.