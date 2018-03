Starleta porno Stormy Daniels a spus in prime-time la TV ca a avut o relatie sexuala cu Trump

Ziare.

Donald Trump a dezmintit orice relatie intima cu Stormy Daniels, relateaza AFP.Cu toate ca nu a continut dezvaluiri neasteptate, interviul din cadrul emisiunii "60 Minutes", caruia canalul CBS i-a facut promovare mai mult de o saptamana, ar putea sa il puna pe presedintele american intr-o situatie si mai incomoda.Actrita si realizatoarea de filme porno s-a exprimat public pentru prima data asupra subiectului dupa informatiile publicate in ianuarie de Wall Street Journal.Cotidianul financiar a povestit despre relatia dintre Donald Trump si Stephanie Clifford, adevaratul nume al lui Stormy Daniels, si a dezvaluit ca unul dintre cei mai fideli avocati ai presedintelui, Michael Cohen, i-a platit actritei 130.000 de dolari pentru a-i cumpara tacerea, cu cateva zile inainte de alegerile prezidentiale din noiembrie 2016.In cursul interviului, Stormy Daniels a afirmat ca a avut o relatie sexuala cu magnatul imobiliar in iulie 2006, in timpul unui turneu de golf in apropierea Lacului Tahoe, o regiune turistica intre California si Nevada.Actrita si omul de afaceri ar fi ramas in contact timp de un an, mai ales pentru ca, dupa cum a afirmat, Donald Trump a amagit-o cu un loc in cadrul emisiunii de televiziune "The Celebrity Apprentice", promisiune ramasa neonorata.Stormy Daniels a subliniat ca nu a avut alt raport sexual cu omul de afaceri dupa intalnirea de la Lacul Tahoe.Actrita a povestit ca a fost contactata de revista "In Touch" in 2011, la patru ani dupa ultimul contact cu Donald Trump, pe tema relatiei lor.Ea a spus ca atunci a acceptat sa dezvaluie povestea in schimbul sumei de 15.000 de dolari. Amenintata cu justitia de catre avocatul Michael Cohen, publicatia a refuzat in cele din urma sa mai publice articolul, potrivit CBS.Actrita a mai afirmat ca, la cateva saptamani dupa aceea, a fost abordata de un necunoscut intr-o parcare din Las Vegas, in timp ce era impreuna cu fetita sa de doi ani."Lasa-l in pace pe Trump. Uita aceasta poveste", i-ar fi spus necunoscutul. "Este o fetita foarte draguta", ar fi continuat el uitandu-se la copil. "Ar fi pacat sa se intample ceva cu mama ei", ar fi insistat acesta, inainte de a pleca.Stormy Daniels a declarat ca nu a contactat politia pentru ca i-a fost "frica" si ca nu l-a putut identifica pe individ.Duminica, ea a subliniat ca relatia sexuala pe care a avut-o cu Donald Trump a fost consimtita, acuzand miscarea #MeToo impotriva hartuirii sexuale ca a incercat sa o abordeze."Nu am fost o victima", a insistat ea, chiar daca, dupa cum a adaugat, nu si-a dorit un raport sexual cu Donald Trump, care nu o atragea fizic. "Nu am spus niciodata ca as fi o victima", a continuat actrita.In 2006 si 2007, anii cand, potrivit acesteia, s-au aflat in contact, magnatul newyorkez era deja casatorit cu Melania Trump si devenise tata pentru a cincea oara, tanarul Baron fiind nascut in martie 2006.