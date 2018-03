Starleta porno Stormy Daniels a trecut un test poligraf, care confirma aventura cu Trump

Technically I didn't sleep with the POTUS 12 years ago. There was no sleeping (hehe) and he was just a goofy reality TV star. But I digress...People DO care that he lied about it, had me bullied, broke laws to cover it up, etc. And PS...I am NOT going anywhere. xoxoxo https://t.co/Js9sEnanIk - Stormy Daniels (@StormyDaniels) March 20, 2018

Ziare.

com

Raportul in urma testului arata ca "probabilitatea de minciuna este sub 1%". Documentul a fost obtinut de CNN de la avocatul starletei, Michael Avenatti.Acesta contine trei intrebari:"In iulie 2006, ai intretinut relatii sexuale cu Donald Trump?";"In iulie 2006, ai facut sex neprotejat cu Donald Trump?";"Ti-a spus Donald Trump ca o sa ajungi in 'The Apprentice' (un show prezentat de Trump la acea vreme - n.red.)? ".Daniels a raspuns afirmativ la toate intrebarile. In cazul primelor doua s-a stabilit ca a spus adevarul, iar in cea de-a treia raspunsul a fost "neconcludent", potrivit examinatorului poligraf Ronald Slay.Testele de acest gen nu sunt acceptate in tribunal. El a fost insa dat de Daniels la cererea Bauer Publishing, care detine revistele Life&Style si InTouch, conform reporterului care a intervievat-o pe starleta in 2011.Jordi Lippe-McGraw i-a luat interviu initial pentru revista Life&Style, insa nu l-a publicat la acea vreme. Compania Bauer a decis sa il publice in acest an, in revista InTouch.Avocatul lui Daniels a confirmat pentru CNN ca a cumparat filmarea si documentele din testul poligraf cu 25.000 de dolari."Am facut acest lucru ca sa ne asiguram ca vor fi pastrate in siguranta, pe parcursul procesului. Sa nu fie alterate sau distruse. Am facut asta dupa ce am aflat ca mai multi implicati, inclusiv organizatii media cunoscute, incercau sa obtina de asemenea documentele si filmarea, fie pentru a le distruge, fie pentru a le folosi in alte scopuri", a spus Avenatti.Daniels a scris si ea pe Twitter, referitor la acest fapt."Practic, nu am dormit cu POTUS (President of the United States/ presedintele SUA - n.red.) acum 12 ani. Nu s-a dormit prea mult (hehe) si el era doar un star TV. Dar deviez... oamenilor le pasa ca a mintit in legatura asta (relatia dintre cei doi - n.red.), ca m-a agresat, a incalcat legi ca sa acopere fapta etc. Si PS... Nu plec nicaieri", a scris ea.Lippe-McGraw a declarat pentru CNN ca Daniels a trecut testul intr-un sens mai larg: "Bazandu-ma pe interviu, am pus-o sa dea testul poligraf pentru a confirma detaliile, ca ceea ce ne spune e adevarat. Nu au existat dovezi fizice".Reporterul a adaugat ca a vrut, in primul rand, sa confirme ca a existat o aventura intre Daniels si Trump si de asta a supus-o unui test poligraf. Marti, avocatul Avenatti a publicat o fotografie cu starleta porno in timp ce dadea testul.A.D.