Vot covarsitor la ONU impotriva deciziei lui Trump privind Ierusalimul. Romania s-a abtinut de la vot - UPDATE

Dintre cele 193 de state membre, 128 au votat in favoarea proiectului de rezolutie care condamna decizia lui Donald Trump privind Ierusalimul, iar noua tari, inclusiv Statele Unite si Israelul, au votat impotriva. Treizeci si cinci de tari s-au abtinut de la vot. Rezolutia Adunarii Generale ONU nu are caracter legal obligatoriu.- Potrivit unor surse citate de cotidianul Jerusalem Post, 22 dintre cele 28 de tari membre UE au votat in favoarea rezolutiei.. Reprezentantul Lituaniei a lipsit de la sesiunea extraordinara a Adunarii Generale ONU.Informatia a fost ulterior confirmata chiar de MAE roman, care a spus ca "e necesara prudenta si relansarea dialogului in cadrul procesului de pace"."Ministerul Afacerilor Externe reafirma pozitia cunoscuta cu privire la implementarea 'solutiei celor doua state', Israel si Palestina , care sa co-existe in pace si securitate, si la necesitatea de a pune capat acestui conflict. MAE reitereaza angajamentul constant al Romaniei fata de eforturile comunitatii internationale de a contribui la o rezolvare justa si de durata a conflictului israeliano-palestinian, care sa corespunda intereselor ambelor parti, si la asigurarea pacii si stabilitatii in Orientul Mijlociu", se arata intr-un comunicat de presa, transmis de Ministerul de Externe.Sursa citata apreciaza ca promovarea proiectului de rezolutie pe tema statutului Ierusalimului survine intr-un moment in care ar trebui manifestata prudenta."MAE considera mai degraba necesara, in aceasta etapa, relansarea dialogului direct in vederea deblocarii procesului de pace. In consecinta, Romania a exprimat vot de 'abtinere' in cadrul AG ONU", mai transmite MAE.Mahmud Abbas, presedintele Autoritatii Palestiniene, a catalogat decizia drept o "victorie pentru Palestina"."Vom continua eforturile la Natiunile Unite si in toate forurile internationale pentru a se pune capat ocupatiei si pentru a infiinta un stat palestinian avand capitala in Ierusalimul de Est", a declarat Nabil Abu Rdainah, purtatorul de cuvant al lui Mahmoud Abbas.Miercuri, inainte de sedinta ONU, Trump insusi a amenintat ca va dispune reducerea asistentei financiare in cazul statelor care vor vota in Adunarea Generala ONU impotriva initiativei sale.Aceste tari "iau sute de milioane de dolari, chiar miliarde, si apoi voteaza impotriva noastra. Ei bine, vom urmari aceste voturi. Sa voteze impotriva noastra! Vom economisi mult. Nu ne pasa", a declarat Donald Trump miercuri dupa-amiaza, la Casa Alba