Statele Unite se doteaza cu o Forta Spatiala.

"Spatiul este noul front de raboi al lumii", a declarat presedintele american in ceremonia de promulgare, relateaza AFP."Este ceva incredibil, este un mare pas", a apreciat liderul de la Casa Alba.Placuta de presedintele american - care s-a lovit initial de o rezistenta apriga la Pentagon -,"Dependenta noastra fata de echipamente in spatiu a crescut mult, iar azi spatiul a devenit un teren de razboi cu drepturi depline", a declarat secretarul american al Apararii, Mark Esper."Pastrarea dominatiei americane in acest teatru este de-acum misiunea Fortei Spatiale a Statelor Unite", a subliniat el.Dominatia Statelor Unite in spatiu este amenintata de China si Rusia, care si-au dezvoltat capacitatile tehnologice. Amenintarile merg de la bruiajul comunicatiilor si satelitilor GPS, pana la atacarea cu o racheta de tip sol-aer a unui satelit, lucru pe care China l-a testat cu succes in 2007, potrivit Pentagonului.In China si Rusia, "credem ca spatiul este calcaiul lui Ahile (al Statelor Unite), ceea ce le da un avantaj asimetric fata de Statele Unite", aprecia in august adjunctul secretarului Apararii insarcinat cu politica spatiala, Steve Kitay.Asa cum Corpul Puscasilor Marini este plasat sub autoritatea US Navy, Forta Spatiala va fi plasata sub autoritatea secretarului US Air Force si va fi condusa de un Comandant al operatiunilor spatiale, care se va afla sub autoritatea directa a secretarului Apararii.Seful Pentagonului a comparat nasterea acestei noi forte americane cu cea a US Air Force, separata de Fortele terestre in 1947.In august, presedintele american a infiintat deja Comandamentul Militar al Spatiului, intitulat "Spacecom", care a devenit al 11-lea comandament militar la Pentagon, echivalentul de exemplu al CENTCOM, insarcinat cu operatiunile militare americane in Orientul Mijlociu, sau SOUTHCOM, insarcinatcu America Latina.Activitatile administrative si operationale ale Pentagonului sunt impartite in mod clar in doua categorii - recurtarea, formarea si gestionarea revin ramurilor armatei, in timp ce operatiunile militare sunt plasate in responsabilitatea comandamentelor militare.Forta Spatiului urmeaza sa aiba initial 16.000 de militari si civili, insarcinati deja cu operatiuni legate de spatiu in cadrul US Air Force, a anuntat secretara US Air Force, Barbara Barrett.Aceasta urmeaza sa fie condusa de catre generalul Jay Raymond, care este in prezent comandantul SPACECOM.Obiectivul este ca in ea sa fie integrati treptat militarii si civilii insarcinati cu spatiul, care erau pana acum atasati armatei terestre si US Navy, a precizat Barbara Barrett intr-o conferinta de presa la Pentagon.Bugetul Fortei este limitat, pentru moment, de aproximativ 40 de milioane de dolari in anul fiscal 2020 - care a inceput in octombrie - si este destinat infiintarii Fortei Spatiului.Congresul a dat Pentagonului un termen de 18 luni sa finalizeze aceasta infiintare."Statele Unite sunt in prezent cele mai bune din lume in spatiu. Azi ele sunt si mai bune", a declarat generalul Raymond."Conform strategiei noastre nationale a apararii, o forta din Statele Unite va face concurenta, va disuada si invinge prin pozitia noastra de forta, securizandu-ne modul de viata si securitatea noatra nationala", a adaugat el.In pofida faptului ca militarii sunt foarte atasati insemnelor pe care le poarta pe brat, problema uniformei militarilor din cadrul Fortei spatiale nu a fost hotarata inca. Si nici numele lor, insignele sau imnul lor."Aici este vorba despre cultura serviciului. Nu vrem sa ne pripim si sa nu facem bine acest lucru", a notat generalul Raymond.