Statul New York da in judecata Fundatia Donald J. Trump si cere dizolvarea acesteia

Procurorul general Barbara Underwood a acuzat Fundatia Donald J. Trump si directorii acesteia de "activitate politica extinsa si ilegala, tranzactii repetate si voluntare" in beneficiul personal al lui Trump si al intereselor sale de afaceri, si "nerespectarea obligatiilor fiduciare de baza"."Asa cum a scos la iveala ancheta, Fundatia Trump nu mai era decat un carnet de cecuri pentru plati din partea dlui Trump sau a firmelor sale catre organizatii non-lucrative, oricare ar fi fost ratiunea de a fi si legalitatea lor", a precizat Barbara Underwood, intr-un comunicat. "Nu acesta este modul in care ar trebui sa functioneze fundatii private", a mai aratat procurorul general.Statul New York cere, de asemenea, restituirea a 2,8 milioane de dolari plus penalitati, o interdictie de 10 ani pentru Donald Trump ca director al unei organizatii non-profit in New York si o interdictie de un an pentru copiii presedintelui, Donald Jr., Eric si Ivanka, la randul lor citati ca parati.Actiunea in justitie a fost depusa la Curtea Suprema a statului New York, din Manhattan.Presedintele Trump a reactionat pe Twitter la acuzatiile de deturnare de fonduri in scopuri personale, calificandu-le drept "ridicole" si anuntand ca nu va cauta o intelegere amiabila cu procurorii