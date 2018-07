Steaua lui Trump de pe Hollywood Walk of Fame a fost distrusa pentru a doua oara

Ziare.

Barbatul a folosit un tarnacop cu care a distrus steaua primita de Trump in ianuarie 2007, potrivit ofiterului de politie Ray Brown, citat de Variety.El a declarat ca politistii au primit un apel in jurul orei 03.30, fiind raportat un act de vandalism in Highland, unde este localizata steaua lui Trump.LAPD a anuntat ca un barbat s-a predat. In prezent, se afla in custodia sectiei de politie din Hollywood.Steaua lui Donald Trump a fost vandalizata de mai multe ori, insa aceasta este al doilea incident in urma caruia este distrusa complet din ultimii doi ani. In octombrie 2016, un barbat a distrus-o folosind un tarnacop si un baros.