SUA, 29 de zile de blocaj: Trump se adreseaza natiunii, cu o noua oferta pentru democrati, fara sa renunte la zid - presa

Trump a anuntat vineri pe Twitter : "Voi face un anunt important privind criza umanitara de la granita de sud si inchiderea partiala a guvernului maine dupa-amiaza de la 15:00 de la Casa Alba ".Trump a laudat si Partidul Republican pentru abordarea din negocierile cu democratii: "Nu am vazut niciodata Partidul Republican atat de unit. Nu au cedat deloc privind problema securitatii nationale si de la granite. Un lucru frumos, mai ales cand auzi retorica democratilor privind granite deschise, taxe mari si infractiuni. Opriti infractorii si drogurile acum!"Oficialul a declarat pentru CNN ca ideea lui Trump este sa vina cu o oferta pentru a-i convinge pe democrati sa participe la negocieri. Cel mai probabil, Trump nu va da inapoi de la cererea sa privind zidul la granita cu Mexicul, insa acest plan va oferi alte concesii.Totusi, planul nu este bazat pe negocieri cu democratii, iar oficialii Casei Albe nu sunt increzatori ca va schimba ceva major in discutii, pentru ca democratii au refuzat anterior sa vina cu o alta propunere. In schimb, ei au insistat ca presedintele sa redeschida guvernul si abia apoi sa existe negocieri privind securitatea la granita.Oficialul a adaugat ca discutiile privind declararea de urgenta nationala sunt in desfasurare in administratie si ca presedintele nu va anuntat o decizie privind acest lucru in discursul de sambata. Totusi, nimic nu este definitiv pana nu este anuntat de presedinte.Trump a anuntat vineri ca se va adresa natiunii sambata la ora locala 15:00 de la Casa Alba. Discursul va avea loc in a 29-a zi de cand guvernul este inchis partial.Negocierile privind securitatea la granita dintre democrati si Trump sunt intr-un impas de cateva saptamani din cauza faptului ca Trump cere o finantare de 5,7 miliarde de dolari pentru un zid la granita cu Mexicul iar democratii refuza sa ii ofere aceste fonduri.Intrebata de discursul de sambata, secretarul de presa al Casei Albe, Sarah Sanders, a declarat: "Nu o voi lua inaintea presedintelui dar va pot asigura ca va continua sa lupte pentru securitatea la granite, va continua sa caute o solutie pentru a opri criza umanitara si nationala de la granita".Intrebata daca in opinia sa criza umanitara si de securitate de la granita este o urgenta nationala, Sanders a refuzat sa comenteze."Din nou, nu o voi lua inaintea presedintelui. Va face acel anunt dupa-amiaza. Sugerez ca toata lumea sa se uite", a afirmat ea.