SUA, acuzate de "piraterie": Ar fi deturnat un transport de 200.000 de masti de protectie destinate Germaniei

Ziare.

com

Aproximativ 200.000 de masti N95 au fost deturnate catre Statele Unite in timp ce erau transferate intre avioane in Thailanda, potrivit autoritatilor de la Berlin, care afirma ca au comandat mastile pentru politisti.Andreas Geisel, ministrul de stat al Internelor din Berlin, a descris actiunea ca fiind "un act de piraterie moderna" si a cerut Guvernului german sa solicite Washingtonului sa se conformeze regulilor comertului international."Aceasta nu este o maniera de a trata partenerii transatlantici. (...) Chiar si in perioade de criza la nivel global, nu ar trebui utilizate metode demne de Vestul salbatic", a declarat el.Partea germana sustine ca mastile au fost facute de un producator chinez pentru compania americana 3M, dar firma a emis vineri un comunicat afirmand ca nu are dovezi privind confiscarea unor produse ale sale si nu are nicio comanda de masti din China pentru Politia din Berlin.Acuzatiile germane se adauga unui val de plangeri vizand practicile utilizate de administratia Trump in aceasta perioada pentru a obtine materiale sanitare.Valerie Pecresse, presedinte al regiunii Ile-de-France, care include Parisul, a descris cursa pentru obtinerea de masti medicale de protectie ca pe o "vanatoare de comori"."Am gasit un stoc de masti disponibil si americanii - nu ma refer la Guvernul american - dar americanii au supralicitat. (...) Au oferit un pret triplu si plata in avans. Eu nu pot face asa ceva. Cheltui banii contribuabililor si pot plati doar la livrare, dupa ce am verificat calitatea produselor", a declarat ea pentru BFMTV.Conform BBC, companiei care face mastile chirurgicale, 3M, i s-a interzis sa exporte produse medicale in baza unei legi din timpul Razboiului coreean, invocata de presedintele Donald Trump.Vineri, presedintele a cerut firmelor americane sa furnizeze mai multe materiale sanitare pentru a raspunde cererii interne.Conform BBC, Trump a declarat, la briefingul zilnic pe tema pandemiei de coronavirus, ca autoritatile au luat in custodie 200.000 de masti N95, 135.000 de masti chirurgicale si 600.000 de manusi. El nu a precizat cum au ajuns acestea in posesia SUA.