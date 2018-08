SUA anunta Forta Spatiala: Ne pregatim pentru urmatorul camp de lupta, sa invingem o noua generatie de amenintari

Ziare.

com

In iunie, presedintele american, Donald Trump, a ordonat crearea Fortei Spatiale, argumentand ca Pentagonul trebuie sa gestioneze vulnerabilitatile din spatiu si sa isi arate dominatia in orbita.Crearea Fortei Spatiale va trebui aprobata de Congres iar unii membri s-au aratat sceptici din cauza costurilor si a birocratiei."A sosit timpul sa scriem urmatorul capitol minunat al istoriei fortelor noastre armate, sa ne pregatim de urmatorul camp de lupta unde cei mai buni si curajosi americani vor fi chemati pentru a invinge o noua generatie de amenintari catre poporul nostru. A sosit timpul sa infiintam Forta Spatiala a Statelor Unite", a declarat Pence.Actualele ramuri ale fortelor militare americane sunt: Marina, Garda de Coasta, Puscasii Marini, Armata si Fortele Aeriene.In prezent, Fortele Aeriene sunt responsabile si de problemele de securitate din spatiu.Pence a declarat, insa, ca o Forta Spatiala independenta este esentiala pentru lupta cu Rusia si China, care reprezinta o amenintare in spatiu."China si Rusia au coordonat activitati pe orbita foarte sofisticate care le-ar putea permite sa isi manevreze satelitii aproape de ai nostri, acest lucru fiind un pericol fara precedent pentru sistemele noastre spatiale", a declarat Pence.Dorinta lui Pence este ca procesul de infiintare sa se incheie pana in 2020, inainte de finalul de mandat al lui Trump.Casa Alba a precizat intr-un comunicat ca "presedintele Trump stie ca spatiul este o componenta importanta a stilului de viata american si a prosperitatii economice, fiind un domeniu vital pentru apararea nationala".