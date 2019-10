SUA au validat vanzarea de rachete catre Ucraina, despre care au discutat Trump si Zelenski

Ziare.

Departamentul de Stat a informat oficial Congresul despre intentia administratiei de a proceda la vanzarea a 150 de rachete si 10 lansatoare de racheta Javelin pentru 39,2 milioane de dolari, a anuntat diplomatia americana intr-un comunicat.Acest armament se adauga celor 210 Javelin si 37 de lansatoare de rachete deja livrate Ucrainei in decembrie 2017. Potrivit transcriptului dialogului telefonic dintre Zelenski si Trump, la 25 iulie, atunci cand tanarul presedinte ucrainean, a carui tara depinde in mare masura de ajutorul militar american, afirma ca Ucraina doreste sa cumpere rachete Javelin suplimentare, liderul de la Casa Alba ii raspunde: "Mi-ar placea sa ne faceti un serviciu".Donald Trump i-a spus interlocutorului sau despre spargerea unui server al Partidului Democrat de unde au fost piratate mai multe e-mailuri, la originea anchetei asupra ingerintelor Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 care i-a umbrit mandatul.