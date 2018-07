SUA pun sub acuzare 12 agenti rusi pentru implicare in alegerile castigate de Trump

Ziare.

com

Cei 12 agenti ai serviciilor secrete ruse au fost pusi sub acuzare in cadrul investigatiei aflate in desfasurare privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016.Acuzatiile formulate de procurorul special Robert Mueller au fost anuntate in timp ce presedintele american, Donald Trump, este primit de Regina Elisabeta a Marii Britanii si se pregateste sa se intalneasca cu omologul sau rus, Vladimir Putin.Mii de email-uri luate din conturile membrilor staff-ului Comitetului National Democrat si ale lui John Podesta, seful echipei de campanie a lui Hillary Clinton, au fost publicate de organizatii precum WikiLeaks in 2016.Scurgerea de informatii a dus la haos in Partidul Democrat si a fortat-o pe Debbie Wasserman Schultz, presedinta Comitetului National Democrat, sa isi dea demisia cu o zi inaintea conventiei in care Clinton a fost numita oficial candidata democratilor la alegerile prezidentiale.Serviciile secrete americane au ajuns la concluzia ca spargerea conturilor a facut parte dintr-o operatiune a lui Vladimir Putin de a o discredita pe Clinton.