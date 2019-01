SUA si Coreea de Nord negociaza locatia viitorului summit dintre Trump si Kim Jong-Un

Ziare.

"Negociem in privinta unui loc. El va fi anuntat probabil nu peste mult timp", a declarat duminica Trump, intrebat despre aceasta noua intalnire pe care o doreste."Ei vor o intalnire si noi vrem o intalnire (...) . Avem un dialog bun cu Coreea de Nord", a adaugat el, fara sa faca alte precizari.Cei doi s-au intalnit intr-un summit istoric in iunie, in Singapore Trump declara miercuri ca a primit "o scrisoare formidabila" de la Kim si isi exprima satisfactia fata de "foarte buna relatie" stabilita cu dictatorul nord-coreean.In cursul summit-ului lor, cel mai puternic om de la Phenian s-a angajat in favoarea unei "denuclearizari complete a peninsulei coreene", fara sa prezinte detalii in acest sens sau un calendar. Negocieri in acest sens s-au blocat de atunci.Washington-ul cere o "denuclearizare total verificata" a Nordului inaintea oricarei ridicari a sanctiunilor, in timp ce Phenian-ul acuza Washington-ul ca cere dezarmarea sa nucleara unilaterala fara sa faca vreo concesie.Trump a subliniat duminica faptul ca sanctiunile vor ramane in vigoare atat timp cat nu vor exista rezultate "foarte pozitive".In discursul sau de Anul Nou, dictatorul nord-coreean a anuntat ca este dispus sa il intalneasca pe liderul Casei Albe oricand, dar a avertizat totodata ca Nordul ar putea sa-si schimbe atitudinea fata de Statele Unite daca acestea mentin, in pofida apropierii diplomatice din iunie, sanctiunile economice impuse Coreei de Nord.