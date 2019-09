SUA vor suplimenta trupele americane din Polonia

Ziare.

"Este de asteptat o crestere cu aproximativ 1.000 de militari americani in viitorul apropiat" a personalului actual, conform declaratiei de cooperare. In prezent, personalul desfasurat prin rotatie in Polonia este la nivelul a aproximativ 4.500 de militari, informeaza dpa.Cele doua parti au identificat sase locuri in care prezenta militara va fi suplimentata, urmand sa fie discutata, de asemenea, identificarea locului potrivit pentru dislocarea unei echipe de lupta a brigazii armate.Aceasta declaratie de cooperare trebuia sa fie semnata la inceputul lunii septembrie, la Varsovia, ceremonie care nu a mai avut loc din cauza anularii vizitei presedintelui SUA ca urmare a apropierii uraganului Dorian de coasta statului Florida. Declaratia de cooperare are la baza un acord-cadru, pe care sefii celor doua state l-au semnat in iunie.Trump i-a declarat presedintelui polonez: a fost "foarte distractiv sa lucrez cu tine si cred ca a fost foarte productiv".El a afirmat ca renuntarea la regimul de vize pentru cetatenii polonezi este in lucru.Totodata, presedintele american a salutat "relatia grozava" pe care o are cu Polonia si a asigurat ca va efectua in curand o vizita la Varsovia.Citeste si Ucraina doreste un ''triunghi energetic'' impreuna cu SUA si Polonia