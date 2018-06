Summit G7 tensionat: Tusk ii reproseaza lui Trump ca sfideaza ordinea mondiala

Ziare.

"Totusi, cel mai mult ma ingrijoreaza sa vad ca ordinea mondiala, bazata pe reguli comune, este sfidata nu de suspectii obisnuiti, ci, in mod surprinzator, de principalul sau arhitect si garant: SUA", a declarat Tusk, citat de AFP, in timpul unei conferinte de presa, invitat sa participe la reuniunea sefilor de state si de guverne ale "Grupului celor sapte" la Malbaie (estul Canadei). Donald Trump a indemnat vineri G7 sa reintegreze Rusia , expulzata din acest format in 2014, intr-un nou atac al presedintelui american inainte de prima sa confruntare colectiva cu liderii G7, dupa ce el le-a impus noi taxe vamale.Liderul american va fi ultimul care va ajunge la summit si primul care va pleca, sambata dimineata, semn al interesului scazut pe care il are pentru Grupul celor sapte economii cele mai dezvoltate din lume. In ultimul timp, Trump s-a aratat mai concentrat pe un alt summit: cel prevazut sa aiba loc la 12 iunie cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, in Singapore.Miercuri, si cancelarul federal german, Angela Merkel, a atentionat ca se asteapta la "controverse" in timpul summitului G7, intre Washington si partenerii sai.