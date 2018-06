Summit istoric SUA-Coreea de Nord: Kim Jong Un a ajuns in Singapore, Trump este pe drum. Care sunt mizele

Miza intalnirii istorice din Singapore

Ziare.

com

Delegatia americana, care vine direct de la summitul G7 din Canada , va sosi duminica seara. Trump se va intalni luni, cu o zi inainte de summitul care va avea loc la hotelul Capell, cu premierul statului Singapore, Lee Hsien Loong, relateaza The Guardian Presedintele SUA este insotit de secretarul de stat Mike Pompeo, consilierul pe probleme de securitate nationala John Bolton, seful de personal de la Casa Alba , John Kelly, si de secretarul de presa Sarah Sanders. Trump va fi cazat la hotelul Shangri-La.Liderul Coreei de Nord a ajuns deja in Singapore, informeaza BBC . Avionul sau privat, un Ilyushin-62, a fost vazut decoland duminca dimineata din Phenian, potrivit agentiei de stiri sud-coreene Yonhap.Liderul nord-corean va sta la hotelul St Regis pe perioada reuniunii.Un alt avion din Pyongyang, la bordul caruia se crede ca se afla delegatia nord-coreeana, a ajuns in Singapore sambata. De asemenea, un avion militar de transport greu Iliusin Il-76, care ar putea transporta spectaculoasa limuzina blindata a lui Kim, a decolat spre Singapore.Miza summitului SUA- Coreea de Nord sunt armele nucleare si pacea pe Peninsula Coreeana. Regimul de la Phenian a efectuat mai multe teste nucleare si cu rachete balistice in ultimii ani, atragand asupra sa sanctiuni economice dure in partea Statelor Unite si mai multe schimburi dure de replici.Washingtonul spera ca va reusi cu aceasta ocazie istorica sa il convinga pe Kim Jong Un sa renunte total la programul sau nuclear, dupa ce anumiti pasi au fost deja facuti. Este prima data cand un lider nord-coreean intalneste un presedinte american in exercitiu. Inainte de a porni spre destinatie, Trump a descris summitul ca fiind "o sansa unica" pentru pace si a afirmat ca cei doi lideri se afla "pe un teritoriu necunoscut in cel mai adevarat sens".C.S.