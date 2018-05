Tacerea foto-modelelor care au avut relatii intime cu Donald Trump, cumparata cu banii miliardarilor rusi

Oligarh rus, interogat de Mueller dupa ce a fost retinut la New York

Pila lui Dragnea la Washington, implicata in plata unui fost model Playboy care a avut o relatie cu Trump

Avocatul lui Trump, cercetat pentru incalcarea legii lobbyului

Ziare.

com

"O companie de consultanta detinuta de Michael Cohen, folosita pentru a plati bani unei actrite de film porno, a primit peste un milion de dolari de la o firma controlata de un oligarh rus si de la mai multe corporatii care doreau sa primeasca atentie de la administratia Trump, potrivit documentelor si interviurilor", scrie New York Times In ultimele zile au aparut mai multe referiri la faptul ca Robert Mueller, anchetatorul desemnat de Congres pentru a cerceta implicarea reprezentantilor Rusiei in campania electorala din 2016, e aproape de a realiza o intelegere cu Michael Cohen, cel mai important avocat din echipa lui Donald Trump, poreclit "The Fixer" (n.r. Aranjorul), dar nu este clar in acest moment daca avocatul colaboreaza cu anchetatorul.Michael Cohen e cel care a platit cei 130.000 de dolari catre Stepanie Clifford (Stormy Daniels) si a semnat intelegerea cu actrita porno care avea drept obiect ca aceasta sa nu faca publice detalii despre relatia intima cu Donald Trump.Intr-o companie controlata de avocat, oligarhul rus Viktor Vekselberg a facut, anul trecut, plati in cuantum de 500.000 de dolari. Tranzactia financiara pentru actrita porno s-a realizat prin aceeasi companie controlata de avocatul american, Essential Consultants L.L.C.Viktor Vekselberg este cel de-al patrulea oligarh din Rusia din perspectiva averii, una care a fost estimata de publicatia americana Forbes la 13,6 miliarde de dolari. Acesta este un apropiat al lui Vladimir Putin, fiind implicat in proiecte ce tin de modernizarea economiei rusesti.La inceputul acestui an, agentii FBI l-au retinut pe Vekselberg pe un aeroport din SUA, fiind interogat mai multe ore de catre Robert Mueller. In urma interogatoriului, Mueller a aflat despre donatiile facute de reprezentantii lui Putin catre firma de consultanta controlata de avocatul Michael Cohen."Agentii federali care lucreaza pentru Mueller l-au oprit in urma cu doua luni pe domnul Vekselberg, om de afaceri rus, pe un aeroport din New York, unde i-au confiscat dispozitivele electronice si l-au interogat", scrie New York Times , citand surse familiarizate cu ancheta.Tot prin aceasta companie, avocatul lui Trump a transferat un sfert de milion de dolari de la Elliot Broidy , un important donator republican, catre un fost model Playboy pentru ca nici acesta sa nu ofere presei detalii despre relatia intima cu presedintele american."Michael Cohen a folosit, de asemenea, compania pentru a strange 250.000 de dolari platiti in 2017 si in 2018 de catre Elliott Broidy, donator republican catre un model Playboy", scrie New York Times.Elliot Broidy este controversatul om de afaceri care l-a ajutat pe Liviu Dragnea in ianuarie 2017 sa participe la inaugurarea mandatului presedintelui Trump, sa dea mana cu acesta si sa schimbe cateva vorbe in timpul unei cine oficiale.Miliardarul Viktor Vekselberg este unul dintre cei sapte oligarhi asupra carora administratia americana a impus sanctiuni in aprilie acest an, iar Renova , conglomeratul de firme pe care-l controleaza, se afla pe lista companiilor cu interdictie de a face afaceri in SUA.Din datele prezentate de New York Times reiese ca Michael Cohen colecta bani de la oligarhii rusi, dar si de la companii pentru a aranja intalniri si operatiuni de lobby la Donald Trump. Aceasta modalitate de colectare a fondurilor e ilegala. Michael Cohen nu este acreditat ca lobbyist de catre institutia care reglementeaza activitatile in domeniu.Avocatul lui Trump a fost tinta unei perchezitii FBI in urma cu o luna, perchezitie la care au fost confiscate mai multe documente si computere. Acesta e anchetat si de echipa procurorului statului New York, fiind acuzat de mai multe infractiuni financiare.