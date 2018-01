Te crezi mai destept decat Trump? Vezi daca poti trece testul la care el a obtinut 100%

Ziare.

com

Curios este insa la ce fel de intrebari a raspuns Trump in timpul evaluarii, care a reusit sa obtina un scor de 30 de puncte dintr-un maxim de 30.Testul a folosit Scala de Testare Cognitiva Montreal (Montreal Cognitive Assessment), care analizeaza limbajul individual, memoria si abilitatile vizuo-spatiale, printre altele.Aceasta evaluare poate fi folosita in diagnosticarea dementei sau a bolii Alzheimer.Trump a avut de raspuns la cateva intrebari, fiecare avand multiple variante de raspuns, potrivit BBC Printre altele, i s-a aratat o imagine cu un ceas, iar Trump a trebuit sa spuna cat e ora, intrebare ce verifica posibilele disfunctii cognitive.O alta imagine infatisa trei animale, iar presedintele american a trebuit sa le numeasca.O intrebare a fost din sfera matematicii, unde Trump a avut de scazut 7 de 5 ori din mai multe numere. Iata enuntul: "Scade 7 din 100. Pe baza raspunsului obtinut, mai scade 7 inca o data. Continua sa scazi 7 din raspunsul obtinut de inca trei ori. Identifica seria corecta de numere din urmatoarele optiuni" - iar aici avea patru variante de raspuns.Urmatoarea cerinta se axa pe logica: "Daca banana si portocala sunt fructe, trenul si bicicleta sunt...?", variantele de raspuns fiind "drum" sau "mijloc de transport".Restul intrebarilor s-au axat pe verificarea memoriei, iar Trump a trebuit sa raspunda la intrebari precum "Ce este fata?" (subiectul ar trebui sa spuna ca e o parte din corp); "Ce este matasea?" (un tip de material) si asa mai departe.Potrivit medicului sau de la Casa Alba, Trump a cerut o evaluare de sanatate mintala pentru a infirma zvonurile ca nu ar fi apt sa-si exercite atributiile.Desi a obtinut un scos perfect la testarea psihiatrica, prima examinare medicala anuala arata ca presedintele american e aproape de limita de obezitate."Performanta sa cardiaca in timpul examenului fizic a fost foarte buna, el continuand sa se bucure de beneficiile semnificative de sanatate si cardiace pe termen lung datorate unei vieti de abstinenta de la tutun si alcool", a spus medicul presedintelui, precizand ca nivelul de colesterol al lui Trump este usor crescut, fiind tratat pentru aceasta conditie cu un medicament anticolesterol.La o inaltime de 190 de cm si 108 kilograme, presedintele Donald Trump este cu o jumatate de kilogram sub limita obezitatii in conformitate cu o scala folosita de Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor din SUA.A.D.