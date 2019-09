Tete-a-tete Trump-Zelenski tragicomic la New York (Video)

"Nicio presiune, absolut deloc"

BREAKING: President Trump meets with Ukraine President Volodymyr Zelenskiy amid fallout over July call.



"I've made him more famous ... he's made me more famous." Trump jokes. "He's very, very strongly looking at all sorts of corruption" https://t.co/qBvs0EoOIa pic.twitter.com/7esr2p02ce - Good Morning America (@GMA) September 25, 2019

NEW: Ukrainian Pres. Zelenskiy says "nobody pushed me" to investigate Biden and his son.



He says call with Trump was "a good phone call. It was normal. We spoke about many things." https://t.co/EU63L2mY3R pic.twitter.com/2SmelWxTUJ - ABC News (@ABC) September 25, 2019

Ukraine President Volodymyr Zelenskiy: "Can you give me a word that you will come to our great country?"



President Trump: "I'm going to try ... I owned something called the Miss Universe pageants years ago ... we had a winner from Ukraine" https://t.co/s0fVCsg2HY pic.twitter.com/ZB7zV5xAlY - Good Morning America (@GMA) September 25, 2019

Presedintele american s-a intalnit cu vreo zece lideri, in trecerea sa prin New York, la marea reuniune anuala a ONU. Insa strangerea mainii omologului sau ucrainean era, de departe, cea mai asteptata, in contextul in care o conversatie telefonica din vara intre cei doi provoaca, de cateva zile, o adevarata furtuna la Washington si a antrenat lansarea unei proceduri de destituire a celui de-al 45-lea presedinte al Statelor Unite, relateaza AFP.Purtand un costum albastru si celebra sa cravata rosie, Donald Trump, asezat pe marginea scaunului, este tensionat.Costumat in gri, cu vesta, Zelenski, cu 30 de ani mai tanar ca el, este asezat bine pe scaun si pare mult mai relaxat.Tensiunea este palpabila, dar conversatia incepe pe un ton mai lejer, provoaca aproape un duet de comedie. "El m-a facut mai celebru decat l-am facut eu", spune miliardarul republican intr-un ropot de rasete."Este mai bine sa te intalnesti decat sa vorbesti la telefon", spune, tachinandu-l, omologul sau ucrainean, mai degraba stapan pe engleza sa, chiar daca face greseli."Ucraina este o tara cu un potential enorm", spune Donald Trump, o fraza pe care o foloseste ca pentru multe altele - de la Coreea de Nord la Iran."Da, stiu, este tara de unde vin", ii raspunde fostul umorist, intrat in politica printr-un anunt al candidaturii ce parea mai degraba o farsa, in toiul Revelionului, la 31 decembrie.Pe jumatate amuzat, pe jumatate perplex, Trump zambeste.Volodimir Zelenski il indeamna pe Donald Trump sa faca o vizita in Ucraina, amintindu-i, vizibil constient de sensibilitatea sa extrema fata de comparatii, ca predecesorul sau democrat Barack Obama nu a facut niciodata aceasta deplasare."Voi incerca", ii raspunde presedintele american evaziv. "Ati uitat sa-mi dati o data...", ii raspunde tanarul lider ucrainean, zambind.Tonul devine mai serios atunci cand Zelenski, care era adolescent la momentul independentei Ucrainei, in 1991, isi subliniaza prioritatea: "A pune capat razboiului in Donbas", regiunea din estul Ucrainei in care un razboi opune, de cinci ani, trupele Kievului unor separatisti prorusi.Apoi jurnalistii intra in hora, bombardandu-i pe cei doi cu intrebari.Iar tonul se schimba.Presedintele primei puteri mondiale a facut - da sau nu - presiuni asupra omologului sau ucrainean pentru ca acesta sa ancheteze asupra familiei democratului Joe Biden, rivalul potential in cursa la Casa Alba?Liderul ucrainean ezita, se balbaie un pic: "Cred ca ati citit totul. Eu nu vreau sa ma implic in alegerile din Statele Unite".Apoi este si mai precis: "A fost o discutie la telefon buna (...). Nimeni nu a facut presiuni asupra mea".Privirea lui Trump se lumineaza si profita de "ocazie": "Cu alte cuvinte, fara presiune!". Apoi se incinge.Dincolo de calculele politice cu privire la impactul pe care il va avea aceasta procedura de destituire asupra alegerilor din 2020, fostul om de afaceri de la New York parea, de la inceputul zilei, foarte pornit. Cuvantul "impeachment" i-a stricat ziua in orasul natal.Sa fie, oare, sentimentul ca a facut un calcul gresit facand public continutul conversatiei sale telefonice cu omologul sau ucrainean? Istoria o va spune, noteaza sursa citata.Deocamdata, el isi da frau liber frustrarii: "Si noi avem probleme de coruptie, atunci cand vezi ce s-a intamplat cu Hillary Clinton!".Discutia a ajuns si la Nancy Pelosi, sefa democratilor in Congres, care a lansat marti procedura de destituire? "Ea si-a pierdut capul. A fost inghitita de stanga radicala! (...) In ceea ce ma priveste, ea nu mai este speakerul Camerei", tuna el, evocand a treia persoana in stat.Cateva minute mai tarziu, intr-o scurta discutie cu jurnalistii, Trump rezuma, in felul sau, infruntarea cu mize grele pentru viitorul sau politic: "A fost o intalnire minunata. El a spus: fara presiune, absolut deloc".