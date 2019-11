The New York Times: Cum a transformat Trump Presedintia in 11.000 de mesaje pe Twitter

Ziare.

"Totul incepe astazi. Ne vedem la ora 11.00 pentru juramant" si a adaugat: "Miscarea continua. Munca incepe!".Legat de criza migrantilor, presedintele scria: "Daca embargoul ar fi amanat cu o saptamana, cei "rai" vor navali in tara noastra in acea saptamana. Sunt multi indivizi rai!".La inceputul mandatului sau, Donald Trump a scris mesaje pe Twitter de noua ori pe zi.In aprilie 2018 scria: "Liderul nord-corean Kim Jong Un tocmai a spus ca "butonul nuclear este pe biroul sau tot timpul. Cineva din regimul lui sfarsit si infometat sa-i spuna ca am si eu buton nuclear, dar este mult mai mare si mai puternic decat al lui. Si functioneaza!".Presedintele american a avut pe Twitter mai multe atacuri fata de precedentii doi ani la un loc.In total,In ultimele trei luni din acest an, presedintele american a scris mai mult pe Twitter decat in tot anul 2017, conform statisticii realizate de The New York Times.Trump apeleaza la Twitter pentru a-si critica oponentii. De fapt, atacurile asupra unor persoane sau subiecte si stiri reprezinta jumatate dintre mesajele publicate pe reteaua de socializare.Majoritatea acestor atacuri sunt scrise dimineata devreme sau seara tarziu, cand Trump nu este impreuna cu consilierii sai.Publicatia americana a analizat utilizarea Twitter de catre Trump de cand a preluat functia, prezentand fiecare mesaj, replica sau pe urmaritorii si intervievand aproape 50 de actuali sau fosti oficiali si juristi ai administratiei americane, dar si sefi si angajati de la Twitter. Rezultatul este un cont foarte activ al lui Trump, cu noi analize, cu conflicte online mai vechi si detalii noi despre cum presedintele SUA foloseste aceasta retea pentru a-si exercita influenta.- in special legate de Rusia si de destituirea sa.1.150 de atacuri in primul an de mandat, 4.469 de atacuri la adresa democratilor, a unor investigatii si a mass-media.Au fost si mesaje legate de minoritati (851).sau au incercat sa slabeasca increderea in institutiile democratice.In cea de-a sasea sa zi la birou, el a avansat acuzatia falsa ca milioane de persoane au votat ilegal la alegerile din 2016, lipsindu-l de un vot majoritar popular.El a scris pe Twitter de 40 de ori despre frauda la vot si despre sistemul electoral "aranjat". 1.405 mesaje au fost despre interventia ruseasca in alegeri.Jurnalistii comenteaza faptul ca exista o relatie simbiotica intre Donald Trump si postul de televiziune Fox News, reflectata si prin mesajele sale de pe Twitter. In fapt, a laudat aceasta televiziune in primul mesaj din prima dimineata in care s-a trezit la Casa Alba.In 758 de mesaje a laudat presa conservatoare.Trump nu a fost tot timpul negativ. El a folosit Twitter pentru a-si exprima admiratia fata de personalitati precum Aretha Franklin sau Ryan Zinke.A scris pe Twitter de 1.159 de ori despre imigranti si zidul de la granita, o prioritate a sa, de 521 de ori despre taxe, o alta tema a agendei sale.A avut aprecieri la adresa unor dictatori de 100 de ori, in timp ce aliati traditionali ai SUA au fost criticati de aproape doua ori mai mult.seful executivului a anuntat pe aceasta retea destituirile a 24 de oficiali, unii afland chiar de pe Twitter.The New York Times a analizat mesajele lui Trump scrise pana la data de 15 octombrie. Totalul mesajelor pana la sfarsitul lunii a ajuns la 11.887.Cei 66 de milioane de urmaritori pe Twitter ai presedintelui american au devenit un sistem de sondaj personal, considerand ca acestia ii ofera validarea pentru pozitia pe care o ocupa.Biroul de presa de la Casa Alba nu a dorit sa comenteze acest articol si a refuzat un interviu solicitat presedintelui, au precizat jurnalistii de la The New York Times.