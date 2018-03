Tinerii americani nu il sustin pe Trump. Considera ca nu este calificat sa fie presedinte al SUA

Ziare.

Potrivit sondajului realizat de Associated Press in colaborare cu Centrul NORC pentru Cercetari in domeniul Afacerilor Publice si cu MTV, doar 33% dintre americanii cu varste cuprinse intre 15 si 34 de ani cred ca Donald Trump este calificat pentru functia de presedinte al Statelor Unite.In schimb, 67% dintre persoanele din aceasta categorie de varsta cred ca Donald Trump "nu este potrivit mental" pentru functia de presedinte, considerandu-l "rasist" si "in general incorect".In randul cetatenilor cu varste peste 34 de ani, Donald Trump are o popularitate de 42%."Lui Trump nu ii pasa de noi", afirma Nicole Martin, in varsta de 27 de ani, absolvent al Universitatii Missoula din statul Montana.Sondajul a fost efectuat in perioada 22 februarie - 9 martie pe un esantion reprezentativ de 1.027 de americani cu varste cuprinse intre 15 si 34 de ani.