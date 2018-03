Toti ochii pe SUA. Demiterea lui Tillerson ar putea fi urmata de alte schimbari

Cristian Diaconescu este licentiat in drept, presedinte al Fundatiei Miscarea Populara, iar de-a lungul timpului a ocupat functii de secretar de stat, vicepresedinte al Senatului, ministru al Justitiei si al Afacerilor Externe.

Departamentul de Stat a considerat ca retragerea SUA din "Acordul nuclear", asumat alaturi de Franta, Germania, Marea Britanie, UE, Rusia si China, ar genera costuri strategice inacceptabile pentru SUA si a evaluat variante de reactie, altele decat invalidarea semnaturii presedintelui Obama pe Acord.Chiar in ziua demiterii lui Tillerson, in cursul unei audieri in Senat, in mod surprinzator, Pentagonul si-a exprimat sprijinul pentru abordarea Departamentului de Stat, considerand ca este oportun ca SUA sa ramana in Acordul cu Iranul. Joseph Vogel, seful Comandamentului Central al SUA - vorbind atat in numele secretarului Apararii, dar si al presedintelui Statelor Majore Reunite - a subliniat ca mentinerea intelegerilor cu Iranul este o decizie pozitiva, in favoarea intereselor americane.Evolutiile sunt cat se poate de interesante, pornind si de la ideea ca deosebirile de abordare privind Acordul "nuclear" au reprezentat si principalul argument, public, al presedintelui Trump atunci cand a dorit sa explice demiterea lui Tillerson, de la conducerea Departamentului de Stat.Este evident ca in aceste zile presedintele Trump doreste sa rezolve aceste divergente inter-institutionale, iar instinctele sale in politica externa sa fie sprijinite si legitimate prin expertiza structurilor administrative direct implicate, deci este de asteptat ca dinamica noilor numiri la varful Administratiei americane si a agentiilor federale sa continue.Larry Kudlow, jurnalist la CNBC, i-a luat deja locul lui Gary Cohn, in calitatea de director al Consiliului Economic National, iar pe lista scurta se afla si John Bolton, fost ambasador al SUA la ONU (un foarte bun cunoscator al Romaniei, de sprijinul caruia ne-am bucurat in perioada de pre-aderare la NATO), ca inlocuitor al generalului McMaster in postul de consilier pentru securitate nationala.Dar dezbaterea politica legata de recalibrarea Administratiei, dorita de presedintele Trump, este la inceput.Temele, cu potential periculos pentru securitatea si stabilitatea comunitatii international, sunt in plina dezvoltare iar schimbari dramatice pot sa apara in orice moment - criza ruso-britanica este in plina evolutie. Cum este de asteptat, pozitia si implicarea SUA sunt urmarite cu cea mai mare atentie chiar daca Administratia de la Washington ar dori, poate, altceva, in legatura cu unele dintre subiectele internationale.Pe de alta parte, alegerile partiale americane se vor desfasura la sfarsitul acestui an, iar lupta politica pentru majoritatile din Congres sunt in plina desfasurare.Audierile in Senat privind nominalizarile lui Mark Pompeo la Departamentul de Stat si a Ginei Haspel la CIA se anunta foarte tensionate. Raspunsurile celor doi privind sanctiunile impotriva Rusiei, dialogul cu liderul nord-coreean, Siria, Orientul Mijlociu sau cooperarea trans-atlantica cu Europa vor oferi o oportunitate politica majora pentru democrati de a pune in discutie abordarile Administratiei Trump privind implicarea SUA in marile dosare cu care este confruntata comunitatea internationala.Nici majoritatile in Senat nu sunt favorabile pentru un parcurs simplu al deciziilor presedintelui Trump.Republicanii au nevoie de 50 de voturi pentru a trece candidaturile; au 51 de reprezentanti, dar senatorul McCain se afla in Arizona, suferind de cancer.Pentru cel putin patru saptamani, cel mai puternic stat al lumii si liderul "lumii libere" va fi concentrat pe dezbaterea politica interna privind conducerea a doua institutii importante - Departamentul de Stat si CIA - care au exact raspunderea marilor dosare internationale.Dincolo de persoanele nominalizate, temele aflate in discutie, pozitionarea SUA - subliniata in Congres - si raporturile cu Casa Alba reprezinta subiecte care vor atrage atentia si vor orienta atat viziunea partenerilor, dar si abordarile ne-prietenilor.