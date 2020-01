Trump se intalneste la Davos cu presedintele irakian, precum si cu Ursula von der Leyen

Ziare.

Presedintele american va avea, de asemenea, intalniri bilaterale cu prim-ministrul pakistanez Imran Khan, cu presedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen si cu presedinta elvetiana Simonetta Sommaruga, a anuntat luni Casa Alba.Donald Trump va pleca luni seara de la Washington pentru o deplasare de doua zile la Forumul economic mondial, in contextul in care in capitala SUA vor incepe marti, in fata Senatului, dezbaterile din cadrul procesului sau de impeachment.Relatiile din SUA si Irak au devenit tensionate dupa uciderea, intr-un raid american de la Bagdad, a puternicului general iranian Qassem Soleimani, pe 3 ianuarie.Drept raspuns la aceasta operatiune tintita in apropierea aeroportului din capitala irakiana, Parlamentul a cerut pe 5 ianuarie guvernului expulzarea celor 5.200 de militari americani desfasurati in tara in cadrul luptei impotriva miscarii jihadiste Statul Islamic (SI).Insa aceasta cerere a fost respinsa de SUA, care solicita, dimpotriva, o confirmare a parteneriatului strategic al celor doua tari.Cu seful guvernul pakistanez, Imran Khan, Donald Trump ar urma sa abordeze perspectivele incetarii focului si apoi ale unui acord de pace cu talibanii in Afganistan.Talibanii tocmai le-au transmis americanilor o oferta de incetare a focului pentru sapte pana la zece zile, ceea ce ar putea permite un avans in convorbirile de pace.