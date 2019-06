Trump a ajuns la Palatul Buckingham pentru a se intalni cu regina Elisabeta

Pe Trump il asteapta proteste

Controverse legate de NHS si Huawei

Trump si sotia sa se afla la Palatul Buckingham pentru un pranz privat. Cei doi au calatorit in Marea Britanie la bordul Air Force One si au fost ulterior transportati la resedinta ambasadorului american din centrul Londrei, unde vor sta pe toata durata vizitei.O multime de oameni s-a adunat in fata Palatului Buckingham in asteptarea lui Trump, cel care a sosit alaturi de Melania la bordul elicopterului Marine One, la scurt timp dupa ora pranzului, transmite BBC.Dupa pranzul privat, Trump va face un tur al Westmnister Abbey si va participa la o intalnire cu printul Charles si ducesa de Cornwall la Clarence House.Mai tarziu, regina va gazdui un banchet la Palatul Buckingham, unde atat ea cat si Trump vor sustine discursuri.Citeste si Primarul Londrei: Donald Trump este ca un fascist al secolului 20 Chiar inainte sa ajunga pe taram britanic, Trump a lansat un atac la adresa primarului Londrei, Sadiq Khan, ca raspuns la faptul ca acesta a criticat guvernul britanic pentru decizia de a-l primi intr-o vizita de stat pe presedintele american."Sadiq Khan, cel care a facut o treaba foarte slaba ca primar al Londrei, a fost obraznic fata de presedintele Statelor Unite, de departe cel mai important aliat al Regatului Unit", a scris Trump pe Twitter chiar inainte ca Air Force One sa aterizeze pe aeroportul Stansted, in apropiere de Londra."Este un ratat desavarsit care ar trebui sa se concentreze pe infractiunile din Londra, nu pe mine", a adaugat Trump.Khan a raspuns la scurt timp."Este vorba despre ceva mult mai serios decat insultele copilaresti care nu sunt demne de presedintele Statelor Unite. Sadiq reprezinta valorile progresiste ale Londrei si ale tarii noastre si a avertizat ca Donald Trump este un exemplu perfect al amenintarii extremei drepte din lume, cea care pune in pericol valori de baza care au definit democratiile noastre liberale de peste 70 de ani", a declarat un purtator de cuvant al primarului Londrei.De asemenea, un purtator de cuvant al guvernului britanic a confirmat ca nu va exista o intalnire formala bilaterala intre premierul britanic Theresa May si Trump. Cei doi se vor intalni la Downing Street alaturi de delegatiile lor.In legatura cu comentariile lui Trump cu privire la Brexit, purtatorul de cuvant a afirmat: "Ea (May) a lucrat cat de greu a putut pentru a ajunge la cel mai bun acord pentru Marea Britanie. Urmatoarea faza a negocierilor va fi coordonata de altcineva - ei vor trebui sa gaseasca o cale inainte".Presedintele american Donald Trump incepe luni vizita in Marea Britanie. Vizita vine pe fondul declaratiilor controversate ale ambasadorului american, Woody Johnson, care a sugerat ca NHS (National Health Service - sistemul britanic de sanatate) ar trebui sa faca parte din viitoarele negocieri comerciale intre cele doua tari, relateaza The Guardian.De asemenea, vizita lui Trump are loc dupa ce ministrii care candideaza la conducerea Partidului Conservator au sugerat ca ar putea anula planurile ca Huawei sa construiasca parti ale retelei 5G din Marea Britanie, dupa ce ambasadorul american, Woody Johnson, a avertizat ca acest lucru ar aduce "riscuri mari".Trebuie precizat ca ambasadorul Johnson a starnit controverse duminica, dupa ce a sugerat ca Marea Britanie va trebui sa permita accesul produselor agricole americane pe piata britanica ca parte a unui acord comercial post-Brexit, precum si o implicare a sectorului privat in american in NHS.Administratia Trump considera vizita ca fiind o oportunitate de a "reseta" atmosfera in jurul unui acord comercial, premierul britanic Theresa May urmand sa demisioneze oficial vineri.May a descris vizita ca fiind "o saptamana importanta in relatia speciala si oportunitate de a imbunatati parteneriatul deja apropiat". Ea a subliniat importanta construirii unor legaturi comerciale mai stranse."Suntem cei mai mari investitorii in economiile celuilalt, iar relatia noastra comerciala puternica si legaturile apropiate din mediul de afaceri creeaza locuri de munca, oportunitati si avutie pentru cetatenii nostri", a afirmat ea.Ministrul britanic al Sanatatii, Matt Hancock, a fost primul ministru care a exclus clar orice acord comercial care are implica NHS."Iubesc NHS - a fost acolo pentru mine si pentru familia mea, cand am avut cea mai mare nevoie si vreau sa ma asigur ca este mereu acolo pentru toate familiile. Asa ca am un mesaj clar: NHS nu este de vanzare si nu va participa la nicio negociere viitoare privind un acord comercial", a declarat el.Ambasadorul american, care este un prieten apropiat al lui Trump, a declarat ca toate domeniile din economia britanica vor participa la discutiile privind un acord comercial.Dupa ce a fost intrebat daca si NHS va face parte din negocieri, el a afirmat pentru BBC: "Cred ca intreaga economie, intr-un acord comercial, toate elementele care fac parte din comert vor face parte". El a fost apoi intrebat daca acest lucru implica si sistemul de sanatate. "Asa cred", a raspuns Johnson.Comentariile sale au starnit ingrijorare si printre politicienii din Opozitie. Ministrul Sanatatii din umbra, Jon Ashworth, a declarat ca afirmatiile ambasadorului sunt foarte ingrijoratoare."Comentariile ambasadorului sunt infricosatoare si arata ca o consecinta a unui Brexit fara acord, urmat de un acord comercial cu Trump, va fi ca NHS va fi de vanzare. Nu ar trebui ca acest lucru sa faca parte din negocieri. Nigel Farage si conservatorii vor sa distruga NHS. Partidul Laburist il va apara mereu", a afirmat Ashworth.Johnson a fost presat sa precizeze si daca SUA vor cauta slabirea standardelor agricole, inclusiv importarea de pui tratat cu clor, practica interzisa in Uniunea Europeana, insa care este folosita in prezent in SUA. El a afirmat ca produsele ar trebui oferite consumatorilor britanici care vor decide apoi daca doresc sa le cumpere sau nu."Va trebui sa fie un acord prin care britanicii vor avea de ales. Produsele americane pot veni ... daca daca britanicilor le plac, le vor cumpara; daca nu, nu trebuie sa le cumpere", a declarat Johnson.In interviul de duminica, ambasadorul SUA a facut referire si la implicarea Huawei in infrastructura britanica, declarand ca va "avertiza" guvernul britanic sa nu ia decizii grabite.Vorbind la CBS, ministrul britanic de Externe Jeremy Hunt a subliniat ca guvernul britanic are mari indoieli cu privire la Huawei.El a afirmat ca China "a informat ca doresc sa detina 80% din tehnologia de telecomunicatii si in alte domenii precum inteligenta artificiala, doresc sa detina 90% din piata pana in 2025"."Trebuie sa ne intrebam daca este intelept sa permitem unei singure tari sa aiba un astfel de monopol in tehnologiile de care vom depinde toti", a declarat Hunt.El a adaugat: "Marea Britanie nu va lua niciodata o decizie care va afecta capacitatile noastre de a imparti informatii sensibile cu Statele Unite".Sajid Javid, cel care participa de asemenea in cursa pentru conducerea Partidului Conservator, a declarat ca se va opune unei implicari a Huawei in reteaua 5G: "Nu vreau ca nicio companie, indiferent din ce tara este, care este controlata atat de mult de un guvern strain, sa aiba acces la reteaua noastra de telecomunicatii".