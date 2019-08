Trump a amenintat, inainte de G7, ca va impune tarife "cum n-au mai vazut niciodata" pentru vinurile frantuzesti

Ziare.

com

Insotit de sotia sa, Melania, Trump a parasit Casa Alba, sambata, putin dupa ora 3.00 GMT.Afirmand ca se asteapta la discutii "foarte constructive" in timpul summit-ului de la Biarritz, el le-a spus jurnalistilor ca se gandeste la represalii in urma unei taxe a Frantei aplicata gigantilor americani din sectorul high-tech."Nu-mi place ce a facut Franta", a spus el. "Nu vreau ca Franta sa impuna taxe companiilor noastre. Este foarte nedrept. Daca o vor face, noi vom impune tarife vamale pe vinurile lor. Tarife asa cum n-au mai vazut niciodata", a adaugat el, precizand ca are "relatii foarte bune" cu omologul fancez Emmanuel Macron.Summitul G7 reuneste sefi de stat si de guvern din sapte tari, cele mai industrializate: Germania, Canada, Statele Unite, Franta, Italia, Japonia si Regatul Unit.In timpul intalnirii din 2018, in Quebec, Donald Trump a provocat discutii dupa ce l-a caracterizat pe premierul canadian Justin Trudeau drept "necinstit" si a refuzat sa semneze declaratia finala de la summit.Miliardarul republican a spus ca a programat intalniri tete-a-tete cu cei mai multi dintre participantii la G7 incepand cu Emmanuel Macron cu care are multe dezacorduri, de la Iran si climat, pana la taxarea gigantilor din industria IT.Intalnirea dintre Trump, partizan al Brexitului fara acord, cu noul premier britanic Boris Johnson va fi de asemenea in atentie.Presedintele american a raspuns vineri tarifelor anuntate de China pentru importuri din SUA de 75 de miliarde de dolari cu tarife suplimentare de 5% pentru produse chinezesti in valoare de 550 de miliarde de dolari. Masura a fost anuntata de Trump pe Twitter la cateva ore de la dezvaluirea de catre China a tarifelor de retorsiune, de 5%-10% impuse bunurilor americane. Tot vineri, presedintele american a cerut companiilor americane sa isi transfere operatiunile din China.