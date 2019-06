Trump a amenintat un jurnalist cu inchisoarea pentru ca a fotografiat o scrisoare de la Kim Jong-un

Ziare.

com

In timpul unui interviu de saptamana aceasta acordat reporterilor de la revista Time, presedintele le-a aratat o scrisoare de la Kim Jong-un, care ii fusese expediata recent. Sarah Sanders, purtatorul de cuvant de la Casa Alba, a intervenit cand un fotograf a fotografiat-o."Scuza-ma", a spus Trump. "Potrivit dreptului la intimitate - stii, poti merge la inchisoare daca folosesti fotografia pe care ai facut-o scrisorii pe care ti-am aratat-o... in mod confidential, nu ti-am aratat-o pentru a face fotografii. Asa ca, nu juca jocul asta cu mine".Reporterul l-a intrebat pe Trump: "Ma amenintati cu inchisoarea?".Presedintele a raspuns: "Ti-am spus urmatoarele. Ti-am spus ca poti sa te uiti la asta off-the-record. Asta nu inseamna ca poti sa iei aparatul si sa faci poze. OK? Asa ca sper sa nu ai o poza cu asta".Trump, care are o relatie controversata cu presa, la care s-a referit ca fiind "dusmanul poporului" in ciuda faptului ca-i place atentia pe care publicatiile i-o acorda, s-a plans de articolul pe care revista l-a publicat despre el."Asa ca distrati-va cu povestea voastra. Pentru ca sunt sigur ca va fi a 28-a poveste oribila pe care o am in revista Time", a afirmat el. "Este incredibil. Dupa tot ceea ce am facut si dupa succesul pe care l-am avut, felul in care revista Time scrie este absolut incredibil".Casa Alba nu a raspuns solicitarilor in urma interviului.