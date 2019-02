Trump a anuntat orasul in care se va intalni cu Kim Jong Un - ce viitor vede pentru Coreea de Nord

My representatives have just left North Korea after a very productive meeting and an agreed upon time and date for the second Summit with Kim Jong Un. It will take place in Hanoi, Vietnam, on February 27 & 28. I look forward to seeing Chairman Kim & advancing the cause of peace! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 februarie 2019

North Korea, under the leadership of Kim Jong Un, will become a great Economic Powerhouse. He may surprise some but he won't surprise me, because I have gotten to know him & fully understand how capable he is. North Korea will become a different kind of Rocket - an Economic one! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 februarie 2019

Liderul de la Casa Alba a scris: "Reprezentantii mei tocmai au parasit Coreea de Nord dupa o intlnire productiva si un acord privind data pentru un nou summit cu Kim Jong Un.Va avea loc la, pe 27 si 28 februarie. Abia astept sa ma intalnesc cu presedintele Kim si sa avansam problema pacii".El a revenit cu un alt mesaj: "Coreea de Nord, sub conducerea lui Kim Jong Un, va deveni. El ar putea sa ii suprinda pe unii, dar nu ma va suprinde pe mine, pentru ca am ajuns sa il cunosc si sa inteleg pe deplin cat de capabil este. Coreea de Nord va deveni un alt fel de racheta - una economica".Presedintele SUA a anuntat in discursul privind "Starea Uniunii" ca va avea luna aceasta un al doilea summit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un.Amintim ca prima intalnire dintre Trump si Kim Jong Un an avut loc in luna iunie 2018, la Singapore