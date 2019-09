Trump a blocat ajutoare de aproape 400 de milioane de dolari destinate Ucrainei

Ziare.

com

El a negat insa ca a facut acest lucru pentru a-l determina pe omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski sa initieze o investigatie impotriva fiului rivalului sau democrat Joe Biden, transmite Reuters.La Washington, presedinta Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, s-a intalnit cu colegi democrati pentru a analiza posibila incepere a procedurii de destituire a presedintelui republican, sprijinul din partid pentru aceasta actiune fiind in crestere.Trump a incercat in fata reporterilor, la Natiunile Unite, sa demonstreze ca nu este nimic sinistru in blocarea ajutorului, afirmand ca a dorit ca Europa si nu doar Statele Unite sa intervina si sa ajute Ucraina.Banii au fost intre timp furnizati de administratia Trump."Nu a fost vorba despre quid pro quo", a declarat Trump, utilizand o fraza in latina care inseamna schimb de favoruri.Trump va candida anul viitor pentru un nou mandat de presedinte, iar Biden, fost vicepresedinte al Statelor Unite, este cel mai bine plasat candidat pentru nominalizarea din partea Partidului Democrat.Presedintele a recunoscut, duminica, ca in timpul convorbirii cu Zelenski, de pe 25 iulie, a discutat despre Biden si fiul acestuia, care a lucrat la o companie care efectua foraje pentru gaze in Ucraina. Trump a negat insa ca a incercat sa il convinga sa lanseze o investigatie de coruptie impotriva celor doi, in schimbul deblocarii ajutorului militar.