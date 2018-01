Trump a cerut imprumut un tablou de Van Gogh, muzeul i-a oferit insa un WC din aur (Video)

Ziare.

Tabloul pe care Casa Alba l-a cerut cu imprumut de la celebrul muzeu din New York ar fi Peisaj cu zapada, pictat de Van Gogh in anul 1888. In urma solicitarii, conducerea muzeului a scris administratiei prezidentiale din SUA informand ca nu poate da tabolul, dar ofera in schimb o toaleta functionala din aur de 18 karate, potrivit publicatiei Independent Aceasta toaleta este de asemenea o opera de arta intitulata America . A fost creata de sculptorul Maurizio Cattelan ca "cifru pentru excesul de abundenta" si inspirata de decizia lui Donald Trump de a candida la alegerile prezidentiale din SUA. Cum aceasta opera de arta este o toaleta functionala, circa 100.000 de vizitatori ai muzeului Guggenheim ar fi folosit-o deja."Ne pare rau ca nu va putem da un raspuns pozitiv solicitarii originale, dar speram ca oferta noastra va va interesa", a scris curatorul Nancy Spector in mesajul catre Casa Alba."Ecuatia dintre excremente si arta a fost de mult vreme exploatata de ganditorii neo-Marxisti care pun in discutie relatia dintre munca si valoare. Extrapoland si abordand problema din perspectiva economica, putem spune ca exista o diferenta din ce in ce mai mare intre saraci si bogati in tara noastra, iar acest lucru ne ameninta cultura.Cand artistul a propus aceasta sculptura in anul 2015, Donald Trump tocmai isi anuntase candidatura la presedintia Statelor Unite. Era de neconceput atunci ca acest mogul sa castige cursa prezidentiala", se mai arata in scrisoarea semnata de Nancy Spector.In mesajul muzeului Guggenheim catre Casa Alba se arata si ca:"Atunci cand sculptura a fost expusa, Trump era deja presedinte de 238 de zile. Fusese o perioada marcata de scandaluri si ingradiri voite a multor libertati civile. In plus, se nega atunci impactul schimarilor climatice care pun planeta noastra in pericol".Surse sustin ca familia Trump care, este adepta unui stil de amenajare sclipitor judecand dupa interioarele din Trump Tower, n-ar fi fost impresionata de felul in care arata pe dinauntru Casa Alba. Donald Trump ar fi numit-o chiar "darapanatura", desi ulterior a negat acest lucru. Oricum, liderul american isi petrece foarte putin timp liber la Casa Alba. De regula, se duce la resortul sau din Mar-a-Lago, Florida.Nici Casa Alba si nici muzeul Guggenheim nu au raspuns intrebarilor presei pe tema posibilului imprumut de opere de arta. Publicatia The Post sustine insa ca purtatoarea de cuvant a muzeului Sarah Eaton a admis ca Nancy Spector a scris acest email catre Donna Hayashi Smith din cadrul departamentului de curatori ai Casei Albe.