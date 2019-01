Trump a pledat patetic la TV pentru zidul de la granita: Cat sange american sa curga pentru ca Congresul sa-si faca treaba? (Video)

Ziare.

Trump a cerut Congresului sa aloce 5,7 miliarde de dolari pentru o constructie de otel la granita de sud, unde - a sustinut el - are loc o criza de securitate in curs de agravare, relateaza Reuters.Dupa ce a lasat sa se inteleaga timp de cateva zile ca ar putea declara o stare de urgenta, ca prim pas pentru a finanta constructia fara aprobarea Congresului, presedintele a anuntat ca se va intalni, miercuri, cu liderii parlamentarilor americani, pentru a negocia din nou deblocarea administratiei SUA."Aceasta situatie ar putea fi rezolvata intr-o sedinta de 45 de minute", a spus el. "Am invitat maine liderii Congresului la Casa Alba pentru a face acest lucru".In discursul din Biroul Oval, Trump a enumerat o serie de infractiuni grave comise in SUA de imigranti ilegali, inclusiv de unii care au ajuns pe teritoriul american ca minori neinsotiti, si a apreciat ca este vina Partidului Democrat, de opozitie, ca fortele de protectie a frontierei nu beneficiaza de mijloacele de a apara poporul de acest pericol."Guvernul ramane inchis pentru un singur motiv: democratii nu vor finanta securitatea frontierelor", a declarat Trump.Democratii si-au exprimat sprijinul pentru intarirea securitatii la granita, cum ar fi imbunatatirea tehnologiei, dar au refuzat sa ofere sprijin pentru construirea unei bariere la granita.Problema imigratiei, a spus Trump, este "o criza a inimii, o criza a sufletului".Trump a mai spus ca SUA nu mai pot gazdui imigrantii care intra ilegal in tara: "Nu avem spatiul nesesar pentru a-i tine si nu avem nicio modalitate de a-i intoarce prompt acasa in tara lor"."Cat sange american sa curga pentru ca Congresul sa-si faca treaba?", a spus el, incercand sa-i atraga pe cetateni de partea sa."De-a lungul anilor, mii de americani au fost ucisi in mod brutal de cei care au intrat ilegal in tara noastra, iar alte mii de vieti vor fi pierdute daca noi nu actionam imediat", a adaugat el, adoptand accente dramtice."Toti americanii sufera din cauza imigratiei ilegale necontrolate", a precizat Trump. "Acest lucru restrange resursele publice si scade numarul locurilor de munca si salariile".Americanii cheltuiesc anual sute de miliarde de dolari pentru a combate traficul de droguri si efectele acestuia; suma ceruta pentru zid este infima prin comparatie, a aratat el.Presedintele a explicat ca oricum constructia se va autofinanta prin economiile mentionate, dar- asa cum a promis el - indirect, prin noul tratat comercial incheiat cu SUA si Canada, in locul NAFTA.Inaintea transmisiunii TV, democratii au amenintat ca vor contesta in justitie o eventuala decizie a presedintelui de a declara starea de urgenta. Nu este insa sigur - apreciaza Reuters - ca Trump a renuntat la aceasta intentie, inaintea vizitei la frontiera de sud-vest planificate joi. Administratia federala a SUA este partial blocata de 18 zile , in lipsa unei legi privind cheltuielile bugetare, pe care Congresul, unde democratii sunt majoritari in Camera Reprezentantilor, iar republicanii in Senat, nu a reusit sa o adopte Negocierile bugetare se afla intr-un punct mort, iar aproximativ 800.000 de functionari federali sunt obligati sa ramana acasa si sa astepte sfarsitul blocajului pentru a fi platiti.Recordul celui mai indelungat "shutdown" din istorie ar putea sa fie doborat in curand - 21 de zile de la sfarsitul lui 1995 la inceputul lui 1996, in timpul presedintiei lui Bill Clinton.