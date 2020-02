Trump il critica pe Brad Pitt si e nemultumit ca un film coreean a luat Oscarul. Replica: "E de inteles. El nu stie sa citeasca" (Video)

President Donald Trump is apparently not a fan of "Parasite" https://t.co/RBASFAkURS pic.twitter.com/tGfKRvJONO - TIME (@TIME) February 21, 2020

In replica, distribuitorul american al filmului, Neon, a scris pe Twitter ca intelege reactia liderului american la filmul subtitrat, pentru ca el nu stie sa citeasca.Joi, la mitingul din Colorado, Trump a spus: "Cat de prost au iesit Oscarurile anul acesta? Ati vazut?". Aclamat de public, el a continuat: "Castigatorul e... un film din Coreea de Sud! Despre ce dracu' a fost vorba? Avem destule probleme comerciale cu Coreea de Sud. Peste asta, le-au dat premiul pentru cel mai bun film al anului? A fost bun? Nu stiu. Sa avem 'Pe aripile vantului'. Putem sa readucem 'Pe aripile vantului', va rog?".El a repetat: "Atat de multe filme minunate... castigatorul e din Coreea de Sud! Credeam ca este cel mai bun film strain, corect? Cel mai bun film strain. S-a mai intamplat vreodata?".Neon, compania care distribuie pe plan nord-american "Parasite", a replicat pe Twitter: "Este de inteles. El nu poate citi".Donald Trump l-a criticat si pe actorul Brad Pitt, care a facut referire in discursul lui de multumire - pentru Oscarul la categoria "cel mai bun actor in rol secundar" - la procesul pentru destituirea presedintelui. Trump a spus ca nu a fost "niciodata un fan" al lui Pitt: "S-a ridicat si a facut mici declaratii de destept. Este un mic intelept".In timpul galei Oscar, Brad Pitt a spus: "Mi-au spus ca am doar 45 de secunde pe scena, ceea ce este cu 45 de secunde mai mult decat Senatul i-a dat lui John Bolton saptamana asta. Ma gandesc ca poate Quentin (Tarantino - n.red.) va face un film despre asta - in final, adultii fac ce trebuie".Anul acesta, "Parasite" a scris istorie. Lungmetrajul lui Bong Joon-ho a devenit prima productie vorbita intr-o limba straina care a castigat trofeul pentru cel mai bun film la gala Oscar. El s-a impus si la categoriile "cel mai bun lungmetraj international", "cea mai buna regie" si "cel mai bun scenariu original".