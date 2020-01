Trump a dat ordin ca pizza, hamburgerii si cartofii prajiti sa fie din nou in meniurile scolilor din SUA

Ziare.

Mai mult, Trump a luat aceasta decizie chiar de ziua de nastere a lui Michelle, care a implinit vineri 56 de ani si care in cei opt ani la Casa Alba a luat mai multe masuri pentru a combate obezitatea infantila.Noile reguli vor permite scolilor sa reduca din cantitatea de legume si fructe care trebuie inclusa in meniul scolar. Totodata, scolile vor putea reduce varietatea de alimente proaspete oferite elevilor.Propunerea de reforma federala a fost prezentata vineri de o agentie a Departamentului Agriculturii din SUA, a carei responsabilitate este sa stabileasca meniurile pentru cei aproape 30 de milioane de elevi din cele 99.000 de scoli."Scolile si districtele scolare continua sa ne spuna ca inca se arunca multe alimente si ca este nevoie de o mai mare flexibilitate pentru a le oferi elevilor alimente nutritive si apetisante. I-am ascultat si ne-am pus pe treaba", a declarat secretarul agriculturii, Sony Perdue, citat intr-un comunicat de presa.Noile norme au fost denuntate de grupuri preocupate de nutritia minorilor, precum "Asociatia pentru o America mai sanatoasa", in care Michelle Obama detine pozitia de presedinte onorific. Intr-un comunicat, directoarea asociatiei, Nancy E. Roman, a declarat ca noile norme reprezinta "un pas in directia gresita" si a apreciat ca, "lasand politica deoparte, stiinta a demonstrat ca trebuie crescut consumul de fructe si legume" pentru efectul lor favorabil asupra sanatatii, mai ales pentru copii.In contrapartida, alte grupuri, precum Consiliul National al Cartofului, au salutat noile norme. Consiliul mentionat, un grup de presiune care militeaza pentru cresterea consumului de cartofi, a scris pe Twitter ca acest produs contine mari cantitati de proteine, fibre si carbohidrati de care "copiii de varsta scolara au nevoie pentru a avea succes la scoala".De cand a ajuns la Casa Alba, in ianuarie 2017, Trump a relaxat standardele privind alimentatia in scoli.In SUA, peste o treime dintre adulti si circa 18% dintre persoanele cu varste intre 2 si 19 ani sunt obeze, potrivit ultimelor date ale Centrului de Control si Prevenire a Bolilor (CDC).