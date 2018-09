Trump a declasificat documente legate de ancheta FBI privind implicarea Rusiei in alegerile din 2016

Ziare.

Trump a facut aceasta miscare ca raspuns la solicitarile aliatilor sai din Congres, care au declarat ca ei considera ca ancheta privind ingerintele Rusiei a fost afectata de prejudecatile anti-Trump din randul FBI si al Departamentului de Justitie, relateaza Associated Press.De asemenea, miscarea a venit in timp ce Trump si-a continuat eforturile de a submina ancheta speciala a consilierului Robert Mueller, ca urmare a deciziei fostului sau sef de campanie Paul Manafort de a pleda vinovat si in timpul anchetei in curs de desfasurare care il vizeaza pe asociatul sau, Roger Stone.Decizia lui Trump va duce la publicarea mesajelor text si a documentelor ce implica mai multi demnitari din cadrul Departamentului de Justitie si oficiali FBI, care l-au atacat in mod repetat in ultimul an.Secretarul de presa al Casei Albe, Sarah Huckabee Sanders, a anuntat decizia luata de Trump intr-o declaratie scrisa, anuntand ca presedintele a cerut Biroului Directorului National de Informatii si Departamentului de Justitie sa declasifice documentele "la cererea unui numar de comisii ale Congresului si din motive de transparenta".Trump a declasificat aproximativ 20 de pagini din mandatul obtinut in temeiul Legii privind supravegherea de informatii externe pentru a monitoriza comunicarile fostului sau consilier de campanie, Carter Page, si interogatoriile FBI, efectuate pentru a asigura acest mandat.De asemenea, declasifica toate rapoartele FBI care documentau interogatoriile cu oficialul superior al Departamentului de Justitie, Bruce Ohr, care era in contact cu fostul spion britanic Christopher Steele. Steele a fost un informator al FBI a carui cercetare privind legaturile lui Trump cu Rusia a fost compilata intr-un dosar care a devenit un partizan fulger de la publicarea sa in ianuarie 2017.Potrivit afirmatiei lui Sanders, Trump a cerut, de asemenea, Departamentului de Justitie sa faca publice mesajele text ale lui Comey, Ohr, fostului director FBI Andrew McCabe, fostului avocat al FBI Lisa Page si fostului agent special al FBI, Peter Strzok.