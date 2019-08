Trump a fost intampinat cu proteste in Dayton, unde a mers sa viziteze supravieturitorii atacului

Ziare.

Presedintele si prima doamna, Melania Trump, si-au inceput vizita la spitalul unde se afla internate cele mai multe dintre victimele atacului de duminica.Casa Alba a anuntat ca Trump le va multumi persoanelor din prima linie si personalului spitalului, si se va intalni cu victimele si familiile acestora.In fata spitalului Miami Valley, au sosit cel putin 200 de protestatari, care i-au cerut sa ia masuri privind controlul armelor. Unii dintre ei au scandat ca nu este binevenit in orasul lor.A fost o demonstratie de furie si ostilitate in urma unei tragedii nationale, condusa de criticii lui Trump care considera ca declaratiile sale au contribuit la crearea unui climat incendiar care poate da nastere la violente in urma atacurilor din Ohio si El Paso, Texas.