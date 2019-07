Trump a incalcat Constitutia SUA cand a blocat oameni pe Twitter

Ziare.

In decizia luata in unanimitate, Curtea de Apel din Manhattan a stabilit ca Primul Amendament ii interzice lui Trump sa foloseasca functia Twitter de blocare pentru a limita accesul la contul sau, care are 61,8 milioane de abonati, relateaza Reuters."Primul Amendament nu ii permite unui oficial public care foloseste un cont pe retelele de socializare in scopuri oficiale sa excluda persoane de la un dialog online care, altfel, este deschis deoarece au exprimat opinii cu care respectivul oficial nu este de acord", a scris judecatorul Judge Barrington, invocand mai multe decizii ale Curtii Supreme.Trump a facut din contul sau de Twitter, @RealDonaldTrump , o parte centrala si controversata a presedintiei sale, folosindu-l pentru a-si promova agenda si pentru a-si ataca criticii.Decizia sa de a folosi functia de blocare a fost contestata de Knight First Amendment Institute de la Columbia University, precum si de sapte utilizatori Twitter pe care el i-a blocat."Decizia va ajuta la garantarea integritatii si vitalitatii spatiilor digitale, care sunt tot mai importante pentru democratia noastra", a transmis, intr-un comunicat, Jameel Jaffer, directorul executiv al Knight First Amendment Institute.Decizia de marti confirma o sentinta din mai 2018 a unei judecatoare districtuale din Manhattan, care l-a determinat pe Trump sa deblocheze unele conturi.Departamentul de Justitie a transmis atunci ca decizia este "fundamental gresita", spunand ca Trump se foloseste de Twitter pentru a-si exprima opiniile, nu pentru a oferi un forum public de discutie.