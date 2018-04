Trump a lansat un nou atac impotriva Amazon: Aceasta inselatorie trebuie sa inceteze

Ziare.

Comentariile postate de Trump pe Twitter reitereaza criticile de joi la adresa companiei, care au fost determinate de un articol publicat de site-ul de stiri Axios, potrivit caruia presedintele este obsedat de Amazon si analizeaza modalitati prin care sa limiteze puterea companiei, posibil prin legi federale antitrust sau referitoare la concurenta.Ingrijorarea investitorilor legata de posibilitatea introducerii unor astfel de reglementari a dus la deprecierea actiunilor Amazon cu 3,3%, pe parcursul zilelor de miercuri si joi, iar capitalizarea de piata a companiei s-a redus cu 24 de miliarde de dolari."Referitor la acest subiect, s-a relatat ca Posta SUA pierde in medie 1,5 dolari pentru fiecare colet livrat pentru Amazon. Asta inseamna miliarde de dolari", a scris Trump sambata, pe Twitter.O analiza efectuata de Citigroup in 2017 a aratat ca daca Posta SUA (USPS) ar realoca cheltuielile pentru a tine cont de volumul mai mare de colete pe care le livreaza, costurile de livrare a coletelor ar fi mai mari cu 1,46 dolari. Autoritatile de reglementare federale, care evalueaza contractele incheiate de USPS, nu au semnalat nicio problema legata de termenii contractului cu Amazon."Daca Posta majoreaza tarifele pentru colete, costurile de livrare ale Amazon ar creste cu 2,6 miliarde de dolari. Aceasta inselatorie cu Posta trebuie sa inceteze. Amazon trebuie sa achite acum costurile reale (si taxele) ", a scris Trump pe Twitter, nefiind clar ce date citeaza.Un purtator de cuvant al Casei Albe a declarat joi ca administratia nu are in plan nicio actiune impotriva Amazon, in prezent.Trump a mai acuzat Washington Post, publicatie detinuta de directorul general si fondatorul Amazon, Jeff Bezos, ca face lobby pentru Amazon.Publicatia, o tinta frecventa a nemultumirilor presedintelui, a castigat anul trecut un premiu Pulitzer pentru o investigatie referitoare la donatiile facute de Trump in scop caritabil.Reprezentantii Amazon au refuzat sa comenteze, iar cei ai Washington Post nu au raspuns imediat solicitarilor pentru comentarii.Citeste si: Actiunile Amazon s-au prabusit dupa un avertisment al lui Trump