Trump a luat o decizie care i-a infuriat pe chinezi

You Wenze, un purtator de cuvant al comisiei pentru afaceri externe din Congresul national al poporului chinez a declarat pentru agentia de presa oficiala China Noua ca legea de autorizare a apararii militare promulgata vineri constitue o "ingerinta flagranta" in afacerile interne ale Chinei, transmite AFP.Prevederile legii ce vizeaza Taiwanul compromit pacea si stabilitatea in Stramtoarea Formosa, a adaugat oficialul chinez, care a mai afirmat ca incercarile Washingtonului de a se amesteca in afacerile interne ale altor tari sub pretextul sustinerii democratiei si a drepturilor omului sunt inutile.Legea finantarii militare dedicata bugetului Departamentului american al Apararii "sustine intarirea capacitatilor de aparare si a capacitatilor operationale ale Taiwanului, dezvolta antrenamentele comune, vanzarile de arme in strainatate si relatiile intre militari la nivel inalt".Ea solicita, de asemenea, secretarului american al apararii sa realizeze un studiu despre influenta exercitata de Beijing in Taiwan in "domeniile militar, economic, al informatiei, diplomatiei si internetului", precum si un raport despre situatia comunitatii uigure din China.