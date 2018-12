Trump a mers de Craciun intr-o vizita surpriza in Irak, prima intr-o zona de razboi

Ziare.

Avionul presedintelui SUA a aterizat la o baza aeriana americana situata la periferia vestica a orasului Bagdad, informeaza Associated Press. Casa Alba a confirmat informatiile.Este vorba de prima vizita efectuata de Donald Trump intr-o zona de razboi.Seful statului e insotit de Prima Doamna, Melania Trump, un mic de grup de consilieri si agenti ai Secret Service, precum si de cativa reporteri.Vizita aceasta vine in contextul in care Trump tocmai a semnat decretul de retragere a trupelor americane din Siria , ceea ce a determinat demisia secretarului Apararii (seful Pentagonului), James Mattis. Trump a declarat la Bagdad ca nu intentioneaza sa retraga trupele americane din Irak. De asemenea, presedintele a avertizat ca Statele Unite pot ataca reteaua terorista Statul Islamic, activa in principal in Irak si Siria, "rapid si dur".La intoarcerea din Irak, presedintele Statelor Unite va efectua o vizita trupelor americane aflate baza aeriana Ramstein din Germania.