Trump a numit un nou judecator la Curtea Suprema. Miza si pericolul unei decizii mult asteptate

Cine e Brett Kavanaugh

Ce ii asteapta pe americani

Miza si pericolul

"In aceasta (luni) seara am onoarea si privilegiul sa-l numesc la Curtea Suprema a Statelor Unite pe Brett Kavanaugh", un judecator "cu referinte impecabile", a declarat Trump in urma unui suspans savant orchestrat de Casa Alba, relateaza AFP."Este un jurist stralucitor cu scrieri clare si cizelate, considerat peste tot ca una dintre sperantele juridice cele mai fine si mai puternice ale epocii noastre", a adaugat presedintele, care s-a exprimat la ora locala 21:00, o ora de mare audienta pe posturile de televiziune.Anuntul lui Trump era foarte asteptat de baza sa electorala, care stie ca un judecator la Curtea Suprema, numit pe viata, ofera o garantie pe termen lung. Aceasta ocazie rara a fost creata de plecarea neasteptata la pensie a judecatorului Anthony Kennedy, in varsta de 81 de ani, unul dintre cei noua intelepti de la Inalta Curte.In prezent un judecator la o Curte de Apel din Washington, Brett Kavanaugh, in varsta de 53 de ani, a fost consilier juridic al fostului presedinte republican George W. Bush. Fericitul ales s-a declarat "profund onorat" ca a fost ales."Un judecator trebuie sa fie independent si trebuie sa interpreteze legea, ci nu sa faca legea", a dat el asigurari intr-o scurta alocutiune, in prezenta lui Trump si in fata parintilor sai, carora le-a adus un omagiu.La inceputul lui 2017, presedintele american a avut deja ocazia sa promoveze la inalta instanta un judecator conservator, pe Neil Gorsuch. Odata cu Brett Kavanaugh, jurisdictia insarcinata sa vegheze la constitutionalitatea legilor va avea o solida majoritate de cinci membri conservatori si patru progresisti.Acest raport de forte ar urma sa permita, sa spijine lobbyurile patronatelor si sa se opuna unei plafonari a finantelor electorale.Brett Kavanaugh a fost ales in urma unei selectari ce a permis, dupa weekend, restrangerea listei candidatilor la patru magistrati, toti foarte conservatori, si anume Amy Coney Barrett, o judecatoare cu valori traditionale religioase, Raymond Kethledge, un aparator al unei interpretari literale a Constitutiei, si Thomas Hardiman, un aprig sustinator al portului armei.Judecatorul Kavanaugh urmeaza sa fie confirmat printr-un vot in Senat.Trump vrea sa actioneze rapid si sa profite de scurta majoritate republicana in camera superioara a Congresului, inaintea alegerilor riscante de la jumatate de mandat, in noiembrie.Judecatorii Curtii Supreme isi indeplinesc adesea mandatele timp de decenii, iar miza este imensa.Judecatorul Kennedy, in varsta de 81 de ani, a jucat un rol-pivot in subiecte ca armele de foc sau finantarea electorala, el a fost mai progresist in teme precum avortul, discriminarea pozitiva sau casatoria intre persoane de acelasi sex.Plecarea sa era puternic temuta de democrati, care sunt ingrijorati totodata de o plecare a decanei de varsta a Curtii, magistrata progresista Ruth Bader Ginsburg, in varsta de 85 de ani.Fara Kennedy, multi considera de-acum ca- precum avortul, in urma unei hotarari istorice a Curtii Supreme - Roe v. Wade, in 1973."Aceasta nominalizare poate sa puna in pericol dreptul la intreruperea voluntara a sarcinii, de care au beneficiat de peste patru decenii milioane de femei si familii", a reactionat luni Uniunea americana pentru libertati civile ACLU.Exasperata ca Trump are astfel ocazia sa marcheze pe termen lung prin amprenta sa Curtea Constitutionala, opozitia democrata intentioneaza sa se mobilizeze la votul de confirmare a lui Kavanaugh, un proces pe care Mitch McConnell, liderul republicanilor in Senat, vrea sa-l incheie in toamna.Cativa alesi republicani moderati au avertizat ca nu-l vor sustine in mod automat pe judecatorul Kavanaugh."Eu intentionez sa verific foarte atent si cu grija candidatul nominalizat de presedinte", a promis senatoarea republicana Susan Collins.