Trump a primit o scrisoare magnifica de la Kim Jong-Un

"Tocmai am primit o scrisoare magnifica de la Kim Jong-Un", a declarat presedintele, citat de agentiile externe de stiri."Este o scrisoare frumoasa, este o scrisoare foarte calduroasa", a spus Trump la plecarea sa din Casa Alba spre Iowa marti. "Nu spun asta din naivitate, este un lucru foarte frumos", a adaugat el.Trump a adaugat ca are incredere in liderul nord-coreean, in pofida slabului progres privind denuclearizarea Coreei de Nord, pentru ca el "si-a respectat cuvantul" si nu s-a angajat in noi proiecte nucleare si nu a efectuat noi teste cu rachete balistice cu raza lunga de actiune.Presedintele SUA, care s-a adresat presei la Casa Alba, a asigurat intre altele, fara sa ofere detalii, ca ceva pozitiv urmeaza sa se produca in urma discutiilor cu Phenianul.In cursul primei sale intalniri cu Donald Trump, la 12 iunie, in Singapore, Kim Jong-Un a promis destructurarea programului sau nuclear, dar niciun progres nu a fost realizat de atunci si cel de-al doilea lor summit, care s-a derulat intre 25 si 28 februarie la Hanoi, s-a soldat printr-un esec.