Trump a produs cel mai lung blocaj guvernamental din istoria SUA: 800.000 de functionari nu si-au luat salariile

Aceasta oprire partiala a functionarii administratie federale, care a inceput la 22 decembrie, a depasit cele 21 de zile de "shutdown" din timpul mandatului lui Bill Clinton in 1996.Situatia nu se va schimba nici in weekend: presedintele Donald Trump a asigurat ca nu vrea sa declare "atat de repede" procedura de urgenta nationala, iar Senatul si-a suspendat lucrarile pana luni.In ciuda ultimelor negocieri, parlamentarii nu au reusit sa gaseasca o solutie de iesire din impas cu privire la finantarea construirii unui zid la frontiera cu Mexic, unul dintre principalele angajamente ale presedintelui Donald Trump.Absenta unui acord intre parlament si Casa Alba a atras inchiderea a numeroase servicii federale in perioada sarbatorilor de iarna. In plus, ministere cum sunt cel al Justitiei, de Interne sau Departamentul de Stat au activitatea perturbata.Pentru prima oara vineri, cei 800.000 de functionari federali afectati de "shutdown" nu si-au luat salariile.