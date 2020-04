Trump a promulgat noul plan pentru economie, de aproape 500 de miliarde de dolari

LIVE

"Aceasta este o veste buna pentru intreprinderile mici si este o veste buna pentru angajati", a declarat Trump in cursul unei ceremonii de semnare in Biroul Oval, la o zi dupa ce textul proiectului a fost adoptat de catre Congresul american, relateaza AFP.Acest nou plan de ajutor de 483 miliarde de dolari este destinat sa sprijine intreprinderile, dar si spitalele americane care, in contextul pandemiei, au fost nevoite sa amane anumite operatiuni si servicii fara prioritate, privandu-se astfel de venituri semnificative.Planul include in special 320 de miliarde de dolari pentru intreprinderile mici si mijlocii, 60 de miliarde de dolari reprezentand imprumuturi pentru alte sectoare afectate precum agricultura, 75 de miliarde de dolari pentru spitale si 25 de miliarde de dolari pentru consolidarea testarilor in vederea depistarii cazurilor de infectare cu noul coronavirus.Noile fonduri pentru IMM-uri se vor adauga la cele 349 de miliarde cheltuite deja pentru sprijinirea acestora. Acest pachet fusese aprobat la sfarsitul lunii martie in cadrul unui plan de relansare istorica de 2.200 de miliarde de dolari.Cea mai afectata tara din lume de pandemia de coronavirus, Statele Unite au inregistrat vineri peste 50.000 de decese