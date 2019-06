Trump a ramas fara purtator de cuvant: Bataioasa Sarah Sanders pleaca acasa

After 3 1/2 years, our wonderful Sarah Huckabee Sanders will be leaving the White House at the end of the month and going home to the Great State of Arkansas.... - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2019

....She is a very special person with extraordinary talents, who has done an incredible job! I hope she decides to run for Governor of Arkansas - she would be fantastic. Sarah, thank you for a job well done! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2019

I am blessed and forever grateful to @realDonaldTrump for the opportunity to serve and proud of everything he's accomplished. I love the President and my job. The most important job I'll ever have is being a mom to my kids and it's time for us to go home. Thank you Mr. President! https://t.co/wHNnq06AMg - Sarah Sanders (@PressSec) June 13, 2019

"Minunata noastra Sarah Sanders va pleca de la Casa Alba si se va intoarce acasa, in statul Arkansas la sfarsitul lunii", a anuntat, joi, Trump pe Twitter.Prezentand-o ca pe "o persoana foarte speciala, cu talente extraordinare", el isi exprima speranta ca ea sa candideze candva la functia de guvernator al acestui stat, un post pe care l-a ocupat tatal acesteia, Mike Huckabee. "Ar fi fantastica", apreciaza el.Sarah Huckabee Sanders a devenit purtator de cuvant al Casei Albe in iulie 2017, la varsta de 34 de ani, preluand stafeta de la Sean Spicer, relateaza AFP.Ea este fiica lui Mike Huckabee, un pastor baptist si un fost guvernator al statului Arkansas.O credincioasa ferventa, care-l considera pe Dumnezeu drept un "model perfect", ea a fost implicata in mai multe randuri in schimburi de replici dure cu jurnalistii.In mandatul sau, briefingurile zilnice la Casa Alba aproape ca au disparut, deplang corespondentii la Washington. Intalniri cu presa zilnice nu mai au loc de 94 de zile.