Trump a semnat acordul comercial cu Mexic si Canada: E printre cele mai importante din istorie, schimba pentru totdeauna lumea comertului

Just signed one of the most important, and largest, Trade Deals in U.S. and World History. The United States, Mexico and Canada worked so well together in crafting this great document. The terrible NAFTA will soon be gone. The USMCA will be fantastic for all! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2018

Ce schimbari majore aduce noul acord SUA-Canada-Mexic

USMCA va inlocui Acordul Nord-Amercian de Comert Liber (NAFTA), pe care Trump il considera dezavantajos pentru americani si pe care a promis inca din campania electorala sa il schimbe."Acest acord schimba pentru totdeauna lumea comertului", a spus Trump in timpul ceremoniei de semnare a USMCA, care s-a desfasurat la Buenos Aires, unde are loc si summitul G20, potrivit AFP In scurt timp, Trump a anunta pe contul sau de Twitter ca a acest nou acord comercial "care va fi fantastic", este "cel mai mare din istoria Statelor Unite si a lumii".Liderul de la Casa Alba a mai spus ca acordul, "o incredibila piatra de hotar" in comert, ii va ajuta pe muncitoriii americani - in special pe cei din industria auto - si totodata va cred un nou cadrul privind proprietatea intelectuala, care va fi invidiat in toata lumea.Premierul canadian Justin Trudeau n-a fost la fel de entuziasmat ca Trump, dar a spus ca semnarea USMCA rezolva problema unei "incertitudini economice serioase" care risca sa devina si mai daunatoare, in timp.La ceremonie, Trudeau n-a ratat ocazia de a face referire si la capitole asupra carora Canada si SUA n-au cazut, inca, de acord. Unul dintre acestea este eliminarea taxelor la otel si aluminiu. Mai exact, premierul canadian a spus ca natura istorica a USMCA este "un motiv in plus sa lucram in continuare la eliminarea taxelor la otelul si aluminiul comercializat intre statele noastre".Si presedintele mexican, Pena Nieto - aflat in ultima sa zi de mandat -, a sustinut ca acest nou acord e istoric.Potrivit USMCA, vor fi scutite de taxe vamale - in cele 3 state - doar masinile care contin, in proportie de 75%, piese fabricate in SUA, Canada sau Mexic. Vechiul acord, NAFTA, prevedea ca e suficient ca 62,5% din piese sa fie fabricate intr-una dintre cele 3 tari, ca scutirea de taxe vamale sa se aplice.In plus, potrivit noului acord, intre 40 si 45% din piese trebuie sa fie fabricate de muncitori care vor castiga, pana in 2023, cel putin 16 dolari pe ora. Mexic a acceptata sa dea legi care sa le permita muncitorilor sa desfasoare activitati sindicale si sa ia masuri impotriva discriminarii femeilor.Tratatul va insemna si o deschidere a pietei lactatelor pentru clientii americani, pe care Donald Trump o dorea de mai multa vreme.Nu in ultimul rand, USMCA va aduce schimbari importante pe piata drepturilor de autor. Printre altele, drepturile de proprietate asupra unei creatii vor fi valabile vreme de 70 de ani de la moartea autorului, nu doar timp de 50 de ani, cum prevedea NAFTA.