Trump a semnat ordinul care blocheaza imigrarea in SUA. Bilantul mortilor de COVID a trecut de 46.000

"Tocmai am semnat un ordin ce suspenda in mod temporar imigrarea in SUA", a declarat presedintele american in briefingul de presa zilnic, transmit joi AFP si Reuters."Aceasta va permite sa ne asiguram ca americanii fara locuri de munca, indiferent de origine, sunt primii care sa poata beneficia de locurile de munca, pe masura ce economia se redeschide", a adaugat liderul de la Casa Alba.Suspendarea va fi, initial, pe o durata de 60 de zile . Presedintele Trump a precizat ca ordinul ar putea fi reinnoit pentru aceeasi perioada sau pentru o perioada mai lunga, si ca un al doilea ordin, tot in domeniul imigratiei, este avut in vedere.Presedintele SUA a adaugat ca aceasta decizie "va pastra resursele de asistenta medicala pentru pacientii americani" afectati de noul coronavirus.Contrar a ceea ce a lasat sa se inteleaga initial seful statului american, sfera de aplicare a ordinului vizeaza doar permisele de rezidenta permanenta si nu pe cele temporare de munca.Statele Unite au inregistrat, miercuri, 1.738 de decese cauzate de noul coronavirus in 24 de ore, in scadere fata de ziua precedenta, potrivit bilantului dat publicitatii de Universitatea Johns Hopkins.Numarul total al deceselor de la declansarea pandemiei in SUA a ajuns la, fiind cel mai ridicat bilant al victimelor COVID-19 la nivel mondial.Prima putere economica de pe glob are in prezent peste 839.675 de persoane infectate cu noul coronavirus.Aproape 4,5 milioane de persoane au fost testate in SUA.Statul New York este epicentrul epidemiei COVID-19 din SUA, desi se pare ca varful crizei a fost depasit.Presedintele Donald Trump a decis saptamana trecuta ca a venit momentul sa "reporneasca America", lasandu-i pe guvernatorii statelor sa ia decizia relansarii in functie de gravitatea locala a situatiei epidemiologice.O parte din state au inceput rapid sa relaxeze regulile de distantare sociala. In statele aflate inca in carantina, protestele care cer relansarea economiei s-au inmultit in ultimele zile