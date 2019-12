Trump a spus ca desemnarea Gretei Thunberg "Personalitatea Anului 2019" de catre Time este ridicola. Cum a reactionat adolescenta

Ziare.

In cadrul aceluiasi mesaj, Trump i-a recomandat adolescentei sa fie mai calma si sa mearga la un film cu prietenii."Atat de ridicol!", a scris Trump, facand referire la distinctia acordata lui Thunberg. "Greta trebuie sa lucreze la problema ei privind gestionarea furiei, iar apoi sa mearga la un film cu un prieten. Linisteste-te, Greta, linisteste-te!", a adaugat presedintele american.In replica, Thunberg si-a modificat descrierea de pe Twitter la scurta vreme dupa publicarea mesajului presedintelui american. "Sunt o adolescenta care lucreaza la problema ei privind gestionarea furiei. In acest moment ma linistesc si urmaresc un film cu un prieten", a scris aceasta.Greta Thunberg, adolescenta suedeza in varsta de 16 ani care a inspirat milioane de tineri din intreaga lume sa ia masuri impotriva schimbarilor climatice, a fost desemnata "Personalitatea Anului 2019" de revista Time, devenind cea mai tanara castigatoare a acestui premiu.